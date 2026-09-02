Nam tài tử George Clooney nhận vinh danh Thành tựu trọn đời

Tối 1/9 (giờ địa phương), Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83 - sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới - đã chính thức khai mạc tại Lido (Italy), với việc nam tài tử George Clooney nhận giải thưởng Sư tử vàng Thành tựu trọn đời.



Theo phóng viên TTXVN tại Italy, lễ khai mạc năm nay do hai diễn viên Greta Scarano và Nicolas Maupas dẫn chương trình, với sự tham gia của Bộ trưởng Văn hóa nước chủ nhà Alessandro Giuli, Giám đốc nghệ thuật Alberto Barbera và nhiều khách mời quan trọng khác trong ngành.

Sự kiện tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ sau Liên hoan phim lần thứ 82 thành công rực rỡ với hơn 103.000 vé bán ra, thu hút gần 14.000 đại biểu và ghi nhận hơn 44 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.



Tác phẩm được lựa chọn trình chiếu mở màn Liên hoan phim năm nay là “Ink” của đạo diễn Danny Boyle. Bộ phim tái hiện thương vụ ông trùm truyền thông Rupert Murdoch mua lại tờ The Sun của Anh vào năm 1969 và hành trình vươn lên dẫn đầu thị trường bằng những chiến lược tin tức táo bạo.

Trước đó, sự kiện tiền khai mạc Liên hoan phim đã tôn vinh đạo diễn Tinto Brass với việc trình chiếu bản phục chế 4K bộ phim “Col cuore in gola”.



Diễn ra từ ngày 2 - 12/9 trên đảo Lido di Venezia, Liên hoan phim Venice 2026 quy tụ 88 tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ 62 quốc gia, trong đó, hạng mục quan trọng nhất có sự tham gia của 20 bộ phim tranh đua để hướng tới giải thưởng danh giá Sư tử Vàng.

Những tác phẩm trong danh sách tranh giải hội tụ đủ các phong cách nghệ thuật điện ảnh, từ những đạo diễn kỳ cựu cho tới các tài năng điện ảnh đương đại.



Liên hoan phim Venice lần thứ 83 tiếp tục khẳng định vị thế là “bệ phóng” quan trọng hàng đầu cho mùa giải thưởng điện ảnh quốc tế cuối năm.

Sự kiện không chỉ là nơi tôn vinh giá trị nghệ thuật nguyên bản, mà còn mở ra không gian thảo luận sâu sắc về những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu./.

Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận Ngày 12/5, thành phố biển Cannes ở miền Nam nước Pháp sẽ trở thành “thủ đô điện ảnh” của thế giới khi Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế.



​