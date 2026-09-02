Những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của đất nước

Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia thương mại hàng đầu khu vực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc 1.000 tỷ USD.

Sau 81 năm (2/9/1945-2/9/2026), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội.

Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2025 đạt hơn 514 tỷ USD, trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp thứ 4 khu vực ASEAN.

GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia thương mại hàng đầu khu vực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc 1.000 tỷ USD./.

Cộng đồng quốc tế ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài, bạn bè quốc tế đều coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế ảm đạm của thế giới thời gian qua.