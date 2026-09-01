Mẫu nhí Tường Vy làm vedette đặc biệt giữa sắc màu thổ cẩm Sơn La

Mẫu nhí Nguyễn Ngọc Tường Vy, thành viên Câu lạc bộ Di sản Áo dài Hải Phòng gây chú ý khi được lựa chọn đảm nhận vai trò Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La, vừa diễn ra tại Mộc Châu.

Tại đêm hội, Tường Vy giữ vị trí vedette trong bộ sưu tập “Sắc màu Di sản” của nhà thiết kế Cao Thu Vân.

Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thời trang. Trong không gian đậm màu sắc văn hóa vùng cao, sự xuất hiện của Tường Vy trở thành điểm nhấn khi cô bé là gương mặt trẻ nhất đảm nhận vai trò Đại sứ của lễ hội.

Đặc biệt, trong màn trình diễn bộ sưu tập “Sắc màu Di sản” của nhà thiết kế Cao Thu Vân, Tường Vy được chọn đảm nhận vị trí vedette. Trong thiết kế mang hơi thở thổ cẩm, mẫu nhí gây chú ý với phần phụ kiện đội đầu cầu kỳ. Hình ảnh cô nhỏ nhắn giữa không gian trình diễn nhiều màu sắc tạo sự tương phản về hình thể và thế hệ, đồng thời làm nổi bật tinh thần tiếp nối mà bộ sưu tập hướng tới.

“Sắc màu Di sản” được xây dựng trên câu chuyện về vẻ đẹp văn hóa truyền thống và sự tiếp nối các giá trị ấy qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc Tường Vy xuất hiện ở vị trí vedette bên cạnh Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương và Nghệ sỹ ưu tú Đỗ Kỷ không chỉ tạo điểm nhấn cho màn trình diễn, mà còn góp phần đưa hình ảnh của thế hệ trẻ vào câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ thời trang.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Mẫu nhí Tường Vy (ảnh trái) cùng trình diễn ở vị trí vedette bên cạnh Nghệ sỹ nhân dân Lan Hương và Nghệ sỹ ưu tú Đỗ Kỷ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dù còn nhỏ tuổi, Tường Vy được ban tổ chức đánh giá tự tin và khả năng làm chủ sân khấu qua ánh mắt, biểu cảm và những bước catwalk. Phong cách trình diễn tự nhiên, linh hoạt giúp mẫu nhí giành được nhiều quan tâm, có khán giả còn yêu mến đặt biệt danh cho em là “Bà nhỏ Slay.”

Với Tường Vy, vai trò Đại sứ Lễ hội Thổ cẩm Quốc tế Sơn La và vị trí vedette trong bộ sưu tập của Cao Thu Vân là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình tham gia các hoạt động về áo dài, thời trang, văn hóa và di sản.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các em nhỏ trong màn trình diễn áo dài còn mang ý nghĩa, thay vì được nhìn nhận như những giá trị cần bảo tồn, áo dài, thổ cẩm và trang phục truyền thống có thể trở thành chất liệu để thế hệ trẻ tiếp cận, thể hiện và kể lại bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ trên sàn diễn.

Hình ảnh Tường Vy trên sân khấu “Sắc màu Di sản” vì thế không chỉ là câu chuyện của một mẫu nhí giữ vị trí vedette, mà còn là khoảnh khắc một gương mặt trẻ được đặt vào không gian của văn hóa truyền thống, cùng các nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ tạo nên sự kết nối giữa thời trang, nghệ thuật và di sản Việt Nam./.

﻿﻿ Một số thiết kế trong bộ sưu tập. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các nhà thiết kế Việt kể câu chuyện về di sản Áo dài qua triển lãm đặc biệt Triển lãm thời trang "Nét họa áo ta” là những thiết kế mang đậm âm hưởng dân gian, văn hóa truyền thống cùng các hình ảnh áo dài Việt Nam trên hành trình “chu du,” quảng bá khắp thế giới.