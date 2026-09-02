Thiêng liêng Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh

Sáng 2/9/2026, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đúng 5 giờ 50 phút sáng, Đoàn nghi lễ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc “Tiến bước dưới Quân kỳ.”

Dẫn đầu là đội Quân kỳ quyết thắng, đi sau là 34 chiến sỹ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sỹ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đúng 6 giờ, chiến sỹ đội nghi lễ tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29m trong không khí trang nghiêm.

Khi Quốc ca vang lên cũng là lúc lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cửa chính Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở ra trước lễ chào cờ.

Khi Quốc ca vang lên, cũng là lúc lá cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Người dân và du khách tập trung từ sớm, trang phục chỉnh tề, lịch sự, chuẩn bị cho buổi lễ. Người dân và du khách gác lại các hoạt động, hướng mắt dõi theo lá Quốc kỳ từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ, cùng hát vang "Tiến quân ca."

Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, đó là thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước hàng triệu quốc dân đồng bào.

Trải qua 81 năm, hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình tượng trưng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam./.

Trang nghiêm Lễ Thượng cờ mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 Sáng 2/9/2026, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).