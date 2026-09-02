Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh: Tổ quốc, ta yêu Người mãi mãi!

Hôm nay 2/9, cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ một đất nước bị đô hộ trở thành một quốc gia độc lập, từ đói nghèo, chiến tranh đến một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, hành trình ấy được viết bằng máu, trí tuệ, mồ hôi, khát vọng của bao thế hệ. Tự hào trang sử vẻ vang, chúng ta càng thêm yêu Tổ quốc, thấy rõ hơn trách nhiệm dựng xây đất nước mạnh giàu, hạnh phúc.

Ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Từ giây phút ấy, người Việt Nam không còn sống dưới ách đô hộ mà trở thành công dân của một nước Việt Nam độc lập, tự mình quyết định vận mệnh, tương lai của mình.

Nhưng độc lập đâu dễ dàng có được. Bao thế hệ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để Tổ quốc được thống nhất, để non sông liền một dải. Rồi xương máu cha anh lại nhuộm hồng từng tấc đất biên cương và vùng biển đảo để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Giành và giữ được độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là thành quả lớn lao của biết bao thế hệ. Nhưng sau hàng thập kỷ chiến tranh, Việt Nam lại đứng trước những thử thách cam go: nghèo đói, lạc hậu, hậu quả chiến tranh, nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân thiếu thốn, đất nước bị bao vây, cấm vận.

Trong hoàn cảnh đó, công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng năm 1986 trở thành bước ngoặt lớn về tư duy phát triển. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đất nước từng bước thoát khỏi khủng hoảng, mở cửa và hội nhập.

40 năm Đổi mới đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo đất nước. Đời sống người dân được nâng cao. Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động của châu Á, là một trong số ít quốc gia đã hoàn thành sớm nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Sự phát triển của Việt Nam hôm nay đang được ví như “rồng bay lên”, với tốc độ hết sức ấn tượng. Nửa đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 5 tháng ước đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 5 tháng đầu năm của 5 năm qua.

Từ những quyết sách lớn đến những chuyển động trong kinh tế, đô thị, hạ tầng và đời sống - một Việt Nam năng động, hiện đại và hội nhập đang từng bước vươn lên. (Ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý là những kết quả đó đạt được trong một thế giới nhiều bất trắc. Xung đột địa chính trị, giá năng lượng, phân mảnh thương mại và những biến động của kinh tế toàn cầu gây sức ép lớn. Vậy mà Việt Nam vẫn duy trì được sức chống chịu và đà tăng trưởng.

Triển vọng kinh tế Việt Nam đang được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7,5%, từ mức 7,1% hồi tháng 4, còn Ngân hàng Standard Chartered dự báo 9,5%. Những con số đó cho thấy Việt Nam đang được nhìn nhận với sự tin cậy ngày càng lớn.

Và đằng sau những con số đó là yếu tố con người!

Là người công nhân trong nhà máy, người nông dân trên cánh đồng, người kỹ sư trong phòng thí nghiệm, người doanh nhân trên thương trường, người thầy giáo nơi bản làng, người chiến sỹ nơi biên cương, hải đảo. Và là hàng chục triệu người Việt Nam mỗi ngày âm thầm làm việc, học tập, sáng tạo, đóng góp phần mình vào sự lớn lên của đất nước.

Cũng từ đó, tình yêu Tổ quốc không chỉ là niềm xúc động khi nhìn lá cờ đỏ tung bay trong ngày Quốc khánh. Tình yêu ấy còn nằm trong cách mỗi người làm tốt công việc của mình, sống có trách nhiệm, biết gìn giữ của công, không thờ ơ trước lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và làm những việc có ích cho cộng đồng, đất nước.

Yêu Tổ quốc không chỉ là ghi nhớ, tự hào với những gì cha ông đã làm, mà còn là cách tiếp nối những gì cha ông trao lại. Đó cũng là lúc chúng ta càng thấy rõ giá trị tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Trong Di chúc, Người căn dặn sau chiến tranh, việc đầu tiên cần làm là “chỉnh đốn lại Đảng”, để mỗi đảng viên, mỗi chi bộ “toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”. Người cũng nhấn mạnh phải dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân để thực hiện những công việc “rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang”.

Những lời căn dặn ấy, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn nguyên giá trị. Bởi xây dựng một đất nước hùng cường trước hết là xây dựng con người, xây dựng bộ máy thực sự vì dân, khơi thông sức dân và giữ gìn niềm tin của dân. Kinh tế muốn phát triển cần doanh nghiệp mạnh, để phát triển bền vững thì thể chế phải tốt. Và trên hết là một hệ thống chính trị trong sạch, kỷ cương cùng đội ngũ cán bộ đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân lên trước hết.

Đó cũng là ý nghĩa của những cải cách đang diễn ra, vượt xa việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Hợp nhất nhiều tỉnh, thành phố và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là cuộc cải cách lớn nhằm mở rộng không gian phát triển, để người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, các nguồn lực được giải phóng nhanh hơn.

Tình yêu Tổ quốc còn thể hiện trong cách chúng ta ứng xử với những người đã hy sinh cho đất nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là một việc làm như thế. Sau nhiều thập kỷ, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi liệt sỹ được xác định danh tính không chỉ giúp thân nhân vơi đi nỗi đau chờ đợi mà còn thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, toàn quân, toàn dân đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.

Các chiến sỹ Tổ lấy mẫu số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ thực hiện công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Chiến dịch Trần Hưng Đạo, xã Bình Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Đó cũng là cách hôm nay tri ân những người đã làm nên lịch sử đất nước.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hôm nay là hành động. Phải làm chủ những động lực phát triển mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng nền quản trị hiện đại.

Đây cũng là một "cuộc chiến đấu" không có tiếng súng để chống lại sự trì trệ, tư duy nhiệm kỳ, tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực; để mỗi đồng vốn được sử dụng hiệu quả, mỗi tài năng được phát huy, mỗi cơ hội phát triển không bị bỏ lỡ. Đó thực sự là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, như lời Người căn dặn.

Cũng như 81 năm trước, sức mạnh quyết định vẫn là sức mạnh nhân dân. Từ mốc son lịch sử cho đến bước tiến hôm nay đều có bóng dáng những người đã nằm xuống và mồ hôi của những người đang sống. Càng tự hào trang sử vẻ vang, chúng ta càng không thể bằng lòng với những gì đã có.

Đích đến phía trước đã được xác định. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đấy không chỉ là những mục tiêu kinh tế mà là lời hẹn của hiện tại với lịch sử. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.”

Một dân tộc từng không chịu khuất phục trước ngoại bang thì càng không khuất phục trước nghèo nàn, lạc hậu, trì trệ. Một dân tộc từng làm nên Cách mạng Tháng Tám bằng sức mạnh của lòng dân thì hôm nay có đủ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng để làm nên kỳ tích phát triển mới.

Tổ quốc, ta yêu Người mãi mãi!

Yêu bằng ký ức về những người đã hy sinh, bằng niềm tự hào về những gì đất nước đã làm được và hơn hết, bằng trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc./.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân "Cây cầu bắc qua nửa vòng Trái Đất" không chỉ là những chuyến đi của tác giả theo chân tư lệnh ngành Công Thương tới năm châu, mà còn là nhịp cầu nối những bến bờ tưởng như xa cách.