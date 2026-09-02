Báo Mexico nêu bật diện mạo mới của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới

Bài viết “Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh 2/9 với những bước tiến trên mọi lĩnh vực” được đăng trên tờ Regeneración (Mexico) ngày 1/9/2026. (Ảnh: Chụp màn hình/Phương Lan/TTXVN)

Nếu thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước vẫn được các dân tộc trên thế giới ghi nhớ như một dấu mốc lịch sử, thì ngày nay Việt Nam còn được biết đến với nhiều thành tựu hơn thế. Đất nước châu Á này tiếp tục nổi bật, lần này bởi những bước tiến ấn tượng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đây là nhận định của tác giả Pedro Gellert trong bài viết đăng ngày 1/9 trên tờ Regeneración, kênh truyền thông chính luận của đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia (Morena) cầm quyền tại Mexico nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9, trong đó nêu bật những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại sự kiện ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo tác giả, đây là dấu mốc lịch sử mở đầu chặng đường đấu tranh giành độc lập, chủ quyền dân tộc. Thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ sau đó đã trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

Từ dấu mốc lịch sử đó, tác giả chuyển sang nhấn mạnh diện mạo Việt Nam ngày nay, cho rằng sau 40 năm Đổi mới (1986-2026), đất nước đã đạt những thành tựu kinh tế-xã hội có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng để bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Về kinh tế, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từng bước củng cố vị thế của một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân giai đoạn 2016-2025 đạt khoảng 6,2%/năm. Riêng năm 2024 đạt 7,09% và năm 2025 đạt 8,02%. Quy mô nền kinh tế vượt 514 tỷ USD, trong khi thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD. Theo tác giả, những thành quả kinh tế đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống và phúc lợi xã hội của người dân.

Những tiến bộ cũng được thể hiện trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và bảo đảm các dịch vụ thiết yếu. Tỷ lệ biết chữ ở người trưởng thành đạt gần 99%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 94% vào năm 2024. Hơn 96% số hộ gia đình được tiếp cận nước sạch, dịch vụ vệ sinh và điện.

Bên cạnh những thành tựu trong nước, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có mức độ mở cửa và hội nhập cao trên thế giới. Hiện Việt Nam có 17 hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực với 60 đối tác. Cùng với quá trình hội nhập, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một trung tâm sản xuất mới của châu Á, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ và sản phẩm chiến lược. Việc đầu tư mạnh vào đường cao tốc, sân bay, cảng biển và mạng lưới điện quốc gia cũng góp phần tạo chuyển biến sâu rộng về hạ tầng, hỗ trợ quá trình công nghiệp hóa và thúc đẩy tăng trưởng.

Hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam ngày càng phát triển đồng bộ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tác giả đặc biệt nhấn mạnh cuộc cải cách hành chính được Việt Nam triển khai năm 2025, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đặt người dân ở vị trí trung tâm của chính sách phát triển. Theo đó, cơ cấu chính quyền được tinh gọn từ 4 cấp xuống 3 cấp, gồm trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, đồng thời số đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp từ 63 xuống còn 34.

Về quốc phòng và an ninh, bài viết nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách "4 không", gồm không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước khác; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Theo tác giả, chính sách này góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Đề cập định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, bài viết nêu rõ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định các mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hướng tới trở thành người bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tác giả Pedro Gellert cho rằng những thành tựu của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua cho thấy đất nước đã kết hợp hiệu quả giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và hội nhập quốc tế. Kinh nghiệm phát triển của Việt Nam đã vượt ra ngoài phạm vi một câu chuyện quốc gia, trở thành nguồn tham khảo có giá trị đối với các dân tộc trên thế giới trong nỗ lực xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết và thịnh vượng.

Khép lại bài viết, tác giả nhận định những nền tảng được tạo dựng trong 40 năm Đổi mới đang mở ra cho Việt Nam những cơ hội mới để tiếp tục bứt phá, thúc đẩy phát triển toàn diện và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân./.

Từ mùa Thu lịch sử đến Việt Nam năng động qua góc nhìn của nhà báo Mexico Nhà báo Mexico Pedro Estrada Vega bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam, 81 năm sau mùa Thu 1945, đất nước đi qua một chặng đường dài từ giành độc lập, bảo vệ chủ quyền đến xây dựng và hội nhập.