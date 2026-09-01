TP Hồ Chí Minh: THCS&THPT Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động, 700 học sinh bị ảnh hưởng

Liên quan đến việc một cơ sở của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động giáo dục và tuyển sinh, vì chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định, ảnh hưởng đến khoảng 700 học sinh, chiều 1/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin về tình hình hoạt động của trường, đồng thời cho biết đang triển khai các phương án nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh trước thềm Năm học mới 2026-2027.

Với quan điểm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh là ưu tiên cao nhất, không để việc học bị gián đoạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang đồng bộ triển khai các giải pháp bố trí chỗ học phù hợp; hỗ trợ, giám sát tiến độ chuyển trường của học sinh; duy trì tiếp nhận, giải đáp thông tin cho phụ huynh.

Sở đang tổng hợp danh sách, nhu cầu chuyển trường của phụ huynh, học sinh để xây dựng phương án bố trí chỗ học phù hợp với nguyện vọng chính đáng và điều kiện thực tế. Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên trường gần nơi cư trú và phù hợp năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen có trụ sở chính cùng hai cơ sở và địa điểm hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, trụ sở chính tại số 26 Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú được thành lập theo Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và cho phép hoạt động theo Quyết định số 287-28/QĐ-GDĐT-TC ngày 10/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Cơ sở này chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Đối với địa điểm tại Km11+300 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú (địa điểm Xa lộ Hà Nội), Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen chưa cung cấp được văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường, bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 125/2024/NĐ-CP (Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục).

Do đó, ngày 22/8/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã có văn bản yêu cầu trường chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh và hoạt động giáo dục tại địa điểm này.

Sở đã hướng dẫn, giám sát việc chuyển trường đối với toàn bộ học sinh đang học tại địa điểm Xa lộ Hà Nội. Trong đó, ưu tiên giải quyết dứt điểm đối với học sinh lớp đầu cấp, gồm lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027, do nhà trường tuyển sinh không đúng quy định. Các nhóm học sinh còn lại được xem xét bố trí chỗ học theo địa chỉ cư trú và nguyện vọng, bảo đảm 100% học sinh có chỗ học ổn định trước khi năm học mới bắt đầu.

Đối với cơ sở Võ Văn Ngân (số 190 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức), cơ sở này đã ngừng hoạt động tại địa điểm được cấp phép từ năm học 2025-2026. Nhà trường đang thực hiện hồ sơ chuyển sang địa điểm tại Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh (số 19A đường số 17, phường Thủ Đức), nhưng chưa được cấp phép tổ chức hoạt động giáo dục tại địa điểm mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, học sinh, đồng thời bố trí bộ phận tiếp công dân để kịp thời tư vấn, giải đáp và hướng dẫn phụ huynh thực hiện thủ tục chuyển trường nhanh chóng, thuận lợi.

Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân và Công an phường Tăng Nhơn Phú, Công an Thành phố theo dõi, giám sát việc chấp hành các yêu cầu đối với nhà trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở, địa điểm./.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì Năm học 2025-2026, ngành giáo dục duy trì chất lượng ổn định, hoàn thành chương trình giáo dục mới và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

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