CSGT tổ chức mượn chiều đường, phân luồng giảm ùn tắc cao tốc Cao Bồ-Pháp Vân

Chiều 1/9, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao.

Để chủ động giải tỏa áp lực giao thông, phòng ngừa ùn tắc kéo dài, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, mượn chiều đường đối diện cho phương tiện hướng về Hà Nội trên đoạn từ Km259 đến Km211, cao tốc Cao Bồ-Pháp Vân.

Theo phương án phân luồng, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội được hướng dẫn đi vào làn số 1, sát dải phân cách giữa, sau đó chuyển sang chiều đường đối diện tại Km259 và lưu thông theo sự điều tiết của Cảnh sát giao thông đến Km211 (nút giao Đại Xuyên), trước khi nhập trở lại chiều đường bình thường.

Đối với các phương tiện có nhu cầu ra tại các nút giao Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, Vực Vòng, tiếp tục lưu thông trên chiều đường bình thường, đi ở làn số 2 hoặc làn số 3.

Ở chiều Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, phương tiện đến nút giao Đại Xuyên (Km211) được hướng dẫn rời cao tốc, chuyển sang Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Trong thời gian thực hiện phương án, lực lượng chức năng ngăn phương tiện đi vào cao tốc theo hướng Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các vị trí Km219 (Vực Vòng), Km227 (Phú Thứ, khu vực trạm dừng nghỉ), Km230 (Liêm Tuyền) và Km241 (Liêm Sơn).

Dự báo trong ngày 2/9, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh trở về Hà Nội tiếp tục tăng cao. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 sẽ căn cứ tình hình giao thông thực tế để tiếp tục triển khai phương án phân luồng, mượn chiều đường đối diện, góp phần nâng cao khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc trên tuyến.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức mượn chiều đường tuyệt đối không tự ý chuyển làn, quay đầu hoặc đi ra khỏi phần đường được bố trí; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý cọc tiêu, biển báo tạm thời và chấp hành nghiêm hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

Các lái xe cần chủ động cập nhật tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế tập trung phương tiện trên tuyến cao tốc trong cùng một thời điểm./.

Rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc Chính phủ yêu cầu rà soát quy định khoảng cách an toàn, xử phạt vi phạm để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông dịp lễ và Tết.

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