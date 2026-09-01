Tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người chết trong ngày 1/9

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 1/9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 34 người.

So với cùng kỳ năm 2025 (từ 15h ngày 31/8/2025 đến 15h ngày 1/9/2025), tai nạn giao thông giảm 4 vụ (8%), giảm 8 người chết (26,67%), tăng 1 người bị thương (3,03%).

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện 20.093 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 15.963 trường hợp. Trong số đó, qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện, thông báo phạt nguội 1.947 trường hợp vi phạm, lập biên bản 14 trường hợp.

Qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phát hiện 2.004 trường hợp vi phạm, lập biên bản 192 trường hợp; trong đó có 37 trường hợp do Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị địa phương khác phát hiện, gửi thông tin để xử lý, kể cả những trường hợp vi phạm từ thời gian trước.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận 12 tin báo vi phạm từ các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và người dân cung cấp, qua đó lập biên bản xử lý 10 trường hợp.

Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, Công an các địa phương phát hiện 15.941 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 15.521 trường hợp; tạm giữ 78 xe ôtô, 2.782 xe môtô và 326 phương tiện khác; tước 291 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe 1.932 trường hợp.

Trong số các vi phạm được phát hiện, có 2.496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.437 trường hợp vi phạm tốc độ, 57 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 26 trường hợp quá khổ giới hạn, 1 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, 108 trường hợp chở quá số người quy định, 4 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định và 164 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã tổng kiểm soát 1.852 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 164 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 645 triệu đồng; tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 702 trường hợp.

Đối với kết quả thí điểm làn vượt, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tổ chức tuần tra, kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, không ghi nhận phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 (làn dành riêng để vượt xe theo chủ trương của Cục Cảnh sát giao thông), không nhường đường cho các phương tiện khác có tín hiệu xin vượt.

Trên tuyến cao tốc do Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phụ trách, do lưu lượng phương tiện tăng cao, các tổ Cảnh sát giao thông triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ người dân di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 2/9 nên không thực hiện thí điểm làn vượt.

Trong ngày, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 134 trường hợp vi phạm. Trên đường sắt, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 55 trường hợp vi phạm./.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật xe khách tại Gia Lai, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ nạn nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm.