Tạm thời mở làn khẩn cấp giảm ùn tắc cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương

Chiều 1/9, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết do lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức điều tiết, tạm thời mở làn dừng xe khẩn cấp để phương tiện lưu thông, góp phần giảm ùn tắc.

Theo đó, Đội 7 thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe mô tô dẫn phương tiện di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp tại những khu vực cần thiết.

Phạm vi tổ chức điều tiết từ Km49+800, khu vực Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa cũ đến Km10+000, khu vực Trạm thu phí Chợ Đệm trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Phương án này được áp dụng theo hướng từ các tỉnh miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút ngày 1/9.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lưu ý, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây không áp dụng phương án cho phương tiện di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp.

Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ hướng dẫn của Cảnh sát giao thông, không tự ý sử dụng làn dừng xe khẩn cấp khi chưa được lực lượng chức năng hướng dẫn.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, không chen lấn, vượt ẩu và hạn chế chuyển làn. Khi có hướng dẫn điều tiết, các phương tiện cần di chuyển theo sự phân luồng của lực lượng chức năng.

Việc tăng cường điều tiết giao thông được triển khai trong bối cảnh chiều 1/9, người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khiến lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương tăng cao.

Lực lượng chức năng chủ động phân luồng, hướng dẫn phương tiện nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn./.

Tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người chết trong ngày 1/9 So với cùng kỳ năm 2025 (từ 15h ngày 31/8/2025 đến 15h ngày 1/9/2025), tai nạn giao thông giảm 4 vụ (8%), giảm 8 người chết (26,67%), tăng 1 người bị thương (3,03%).