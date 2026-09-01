Nhà giàn DK1/7 kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 1/9, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, lực lượng y tế tại Nhà giàn DK1/7 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) đã tiếp nhận, sơ cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang hoạt động trên biển.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, Nhà giàn DK1/7 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ tàu cá BĐ 95356 TS do ông Trương Văn Thương (sinh năm 1979, quê quán Hoài Nhơn, Gia Lai) làm chủ tàu.

Nhà giàn DK1/7 đã báo cáo về Sở Chỉ huy xin chỉ đạo, đồng thời nhanh chóng phân công tổ quân y chuẩn bị thuốc men, phương án hỗ trợ.

Ngay khi tàu cá tới Nhà giàn, tổ quân y đã nhanh chóng xuống tàu cá để thăm khám. Qua kiểm tra, trên tàu cá có 2 ngư dân gặp nạn và là ngư dân trên tàu cá BĐ 98090 TS do ông Trương Văn Thân (sinh năm 1973, quê quán Hoài Nhơn, Gia Lai) làm chủ tàu.

Cụ thể, sự cố tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 1/9. Trong quá trình thu lưới, cào lưới bị đứt văng đập mạnh vào đầu ngư dân Trương Văn Thể (sinh năm 1977) và Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1974) đều quê ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Do va đập mạnh, ngư dân Trương Văn Thể bị chấn thương nặng ở vùng đầu và tử vong vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày. Còn ngư dân Nguyễn Văn Hiếu bị vết thương rộng khoảng 8cm ở vùng đầu bên trái.

Sau tai nạn, cả hai nạn nhân được chuyển sang tàu cá BĐ 95356 TS để chạy về phía Nhà giàn DK1/7 xin hỗ trợ.

Đến 8 giờ ngày 1/9, dù sóng rất lớn, lực lượng Nhà giàn DK1/7 đã phối hợp sử dụng cáng và cẩu chuyên dụng để đưa ngư dân Nguyễn Văn Hiếu lên nhà giàn. Tổ quân y đã tập trung sục rửa sạch sẽ, băng bó và tiến hành cầm máu cho nạn nhân.

Đến 9 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi hoàn thành các bước sơ cứu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định hơn và vết thương cơ bản được cầm máu.

Tổ quân y đã cấp phát thuốc, hướng dẫn cách sử dụng thuốc, rửa và thay băng vết thương cho ngư dân, tiến hành đưa nạn nhân trở lại tàu cá BĐ 95356 TS để đưa về đất liền tiếp tục điều trị và đưa nạn nhân tử vong về an táng./.

Đắk Lắk: Tàu cá bị chìm ngoài khơi, 4 ngư dân được cứu kịp thời Theo ông Trần Hữu Lý, trong lúc đang hoạt động cách bờ khoảng 5 hải lý, ông phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS (dài 18,1m, công suất 740 CV) gặp nạn trên biển, trên tàu có 4 ngư dân.

