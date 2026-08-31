Abbott chung tay thúc đẩy chăm sóc chủ động cho người cao tuổi Việt Nam

Tuổi thọ người Việt ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng chủ động và toàn diện hơn.

Dinh dưỡng, vận động và thăm khám định kỳ đang trở thành những nền tảng quan trọng giúp người lớn tuổi duy trì thể trạng, khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Tuổi càng cao, càng cần chủ động chăm sóc sức khỏe

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và được dự báo sẽ trở thành xã hội già vào năm 2036.

Trong chưa đầy một thập kỷ tới, cứ 5 người Việt Nam sẽ có hơn 1 người từ 60 tuổi trở lên. Điều này đồng nghĩa nhu cầu chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người cao tuổi và thích ứng của các hệ thống an sinh, y tế sẽ gia tăng trong thời gian tương đối ngắn.

Lúc này, câu chuyện không còn chỉ là sống lâu hơn mà còn là sống khỏe hơn. Thay vì chỉ tập trung vào việc điều trị bệnh hay kéo dài tuổi thọ, mục tiêu ngày càng hướng tới việc giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động, tiếp tục tham gia vào đời sống gia đình, cộng đồng và giữ được sự chủ động trong sinh hoạt hằng ngày.

Để đạt được mục tiêu đó, người cao tuổi cần quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố nền tảng ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng và khả năng vận động.

Theo Bác sỹ Hoàng Thị Việt Hà, Bác sỹ Nội khoa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, việc kết hợp dinh dưỡng hợp lý với vận động phù hợp và thăm khám định kỳ sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong việc duy trì sức khỏe.”

Đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhiều sáng kiến hợp tác giữa các tổ chức chuyên môn, doanh nghiệp và cộng đồng đang được triển khai nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức sức khỏe, dinh dưỡng và các hoạt động chăm sóc dự phòng cho người dân.

Một trong những hoạt động như vậy là chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi nhân dịp Vu Lan do Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam triển khai với sự đồng hành của Abbott tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một phần của sáng kiến Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh hơn" do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (VYPA) tổ chức với sự đồng hành của Abbott.

Tiếp nối các hoạt động đã được triển khai tại Hà Nội từ đầu năm 2026 và nhiều chương trình cộng đồng trên cả nước, sáng kiến đã tiếp cận hàng nghìn người dân thông qua các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và giáo dục sức khỏe dự phòng.

Chủ động chăm sóc sức khỏe, từ gia đình đến cộng đồng

Đối với nhiều người tham gia, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc được kiểm tra sức khỏe mà còn ở cơ hội hiểu rõ hơn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, sinh hoạt khi tuổi tác tăng lên.

Ở tuổi ngoài 70, cô Hà Tô Nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì các bài tập dưỡng sinh và sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Theo cô, tuổi tác chắc chắn sẽ mang đến những thay đổi về sức khỏe, nhưng mỗi người vẫn có thể chủ động chăm sóc bản thân để duy trì thể trạng tốt và tiếp tục tận hưởng cuộc sống.

Tương tự, cô Lê Thị Tình, 62 tuổi, cho biết việc tham gia chương trình giúp cô hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình và có thêm động lực để duy trì các thói quen lành mạnh trong cuộc sống hằng ngày. Với cô, việc tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ và chú trọng bổ sung dinh dưỡng là những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe khi tuổi cao.

Cô Lê Thị Tình tham dự ngày hội Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hành trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng ngày càng cho thấy vai trò quan trọng của gia đình. Anh Ngô Quang Tín, 34 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng việc đồng hành cùng bố trong các hoạt động kiểm tra sức khỏe giúp anh hiểu hơn về những thay đổi khi cha mẹ lớn tuổi, đồng thời nhận ra trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng người thân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Thông qua các mô hình hợp tác cộng đồng, Abbott đang góp phần đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, đồng thời nâng cao nhận thức về những yếu tố nền tảng của quá trình già hóa khỏe mạnh như dinh dưỡng, sức khỏe khối cơ và chăm sóc dự phòng.

Những nỗ lực này phản ánh định hướng dài hạn của Abbott trong việc hỗ trợ người dân không chỉ sống lâu hơn, mà còn sống khỏe hơn và duy trì chất lượng cuộc sống ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Bà Đinh Hồng Ngọc, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại tại Abbott Việt Nam, cho biết: “Abbott tự hào được chung tay giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe chủ động cùng chế độ dinh dưỡng khoa học. Abbott cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua công nghệ và các sáng kiến hợp tác, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng để xây dựng một tương lai khỏe mạnh, bền vững hơn, một Việt Nam khỏe mạnh hơn.”

Trong một xã hội có tuổi thọ ngày càng cao, chất lượng sống đang trở thành thước đo mới của sức khỏe. Và để xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hành trình đó không chỉ bắt đầu từ bệnh viện hay phòng khám, mà còn từ những nỗ lực chung nhằm giúp mỗi người có thêm nhiều năm sống khỏe, sống độc lập và tiếp tục gắn kết với những điều có ý nghĩa trong cuộc sống./.