Cập nhật kết quả kiểm tra sức khỏe học sinh lên Cổng dữ liệu của Bộ Y tế

Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho người học.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33/2026/TT-BYT quy định và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, trong đó có hướng dẫn về kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho người học trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn và gửi về Bộ Y tế trước ngày 08/9/2026 để cấp tài khoản và hướng dẫn cho cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu kết quả kiểm tra sức khỏe người học lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về kiểm tra sức khỏe đầu năm học và cập nhật kết quả lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế cho nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trạm y tế cấp xã trên địa bàn.

Trạm y tế và các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho người học theo quy định và thực hiện cập nhật kết quả lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 33/2026/TT-BYT.

Bộ Y tế cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng bệnh trong cơ sở giáo dục trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15, Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan./.

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