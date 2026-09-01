Quảng Ngãi: Kịp thời cứu hộ 4 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển

Tối 1/9, ông Trần Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng cứu hộ biển Mỹ Khê của địa phương đã kịp thời phát hiện và cứu hộ an toàn 4 du khách bị sóng lớn cùng dòng chảy mạnh cuốn ra xa bờ.

Do ảnh hưởng của thời tiết, trong ngày 1/9, biển Mỹ Khê xuất hiện sóng lớn và dòng chảy mạnh đúng dịp đón lượng lớn người dân, du khách đến tham quan, tắm biển.

Nhờ bám sát địa bàn và phản ứng nhanh nhạy, Tổ quản lý biển Mỹ Khê đã liên tiếp ứng cứu thành công các trường hợp gặp nạn.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, hai du khách đã bị sóng cuốn ra xa bờ trong lúc tắm và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Tiếp đó, đến khoảng 17 giờ 30 phút, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện một bé gái 7 tuổi bị dòng chảy mạnh cuốn ra xa, đang phát tín hiệu cầu cứu và đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ thành công.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 44 phút sáng cùng ngày, một nhóm nữ du khách tắm biển cũng không may bị sóng lớn và dòng nước xiết cuốn ra xa. Dù một số người tự bơi được vào bờ, nhưng một nữ du khách bị đuối sức, không thể tự thoát khỏi khu vực nguy hiểm và đã được lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu.

Trước tình hình thời tiết phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê đã chỉ đạo lực lượng quản lý biển tăng cường tuần tra, liên tục phát thông báo cảnh báo trên hệ thống loa phát thanh và trực tiếp nhắc nhở người dân, du khách không xuống tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Việc kịp thời cứu nạn các du khách trong ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cho thấy tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng phó linh hoạt của lực lượng cứu hộ biển Mỹ Khê.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ nghiêm ngặt các biển báo cảnh báo, không bơi ra xa bờ và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn./.

Quảng Ngãi: Kịp thời cứu 5 học sinh đuối nước ở biển Mỹ Khê​ Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ thuộc Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê nhanh chóng mang phao tròn tiếp cận, ứng cứu, đưa các em vào bờ an toàn. Vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 40-50m.