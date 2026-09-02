Xã hội

Tuyên Quang khẩn trương tìm kiếm du khách mất tích tại thác Khâu Làn

Công tác tìm kiếm du khách mất tích gặp nhiều khó khăn do thác nằm sâu trong khu vực núi rừng, đường dốc; nước chảy xiết, chân thác có nhiều tảng đá lớn phủ rêu trơn trượt, xen kẽ khe, hốc sâu. 

Minh Tâm
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng xuồng và hệ thống dây an toàn tiếp cận khu vực dưới chân thác Khâu Làn, xã Quản Bạ để tìm kiếm du khách mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng xuồng và hệ thống dây an toàn tiếp cận khu vực dưới chân thác Khâu Làn, xã Quản Bạ để tìm kiếm du khách mất tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 2/9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp cận được khu vực thác Khâu Làn, xã Quản Bạ khẩn trương triển khai tìm kiếm một du khách bị nước cuốn mất tích khi xuống tắm tại thác.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo từ Công an xã Quản Bạ về việc hai khách du lịch xuống tắm tại thác Khâu Làn. Trong quá trình tắm, anh Q.T.Đ. (sinh năm 1996, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) không may bị đuối nước, cuốn vào khu vực hang của thác và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hà Giang khẩn trương điều động 12 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Do thác Khâu Làn nằm sâu trong khu vực địa hình núi rừng hiểm trở, việc tiếp cận hiện trường mất nhiều thời gian. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng phối hợp với Công an xã Quản Bạ cùng các lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng thác chảy xiết, khu vực chân thác có nhiều tảng đá phủ rêu trơn trượt, xen kẽ các khe và hốc sâu. Vị trí nạn nhân bị cuốn vào nằm gần khu vực hang, nơi nước đổ mạnh, tầm nhìn hạn chế nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ rất khó quan sát và tiếp cận.

Để bảo đảm an toàn, các cán bộ, chiến sỹ vừa khảo sát địa hình, đánh giá hướng dòng chảy vừa sử dụng dây và thiết bị chuyên dụng rà soát khu vực chân thác, các khe, hốc đá và mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thông thạo địa hình, tập trung tìm kiếm tại khu vực hang, chân thác, các hốc đá và dọc dòng nước phía hạ lưu để tìm kiếm nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tìm kiếm cứu nạn #Thác Khâu Làn #Du khách mất tích #Cứu hộ Hà Giang #Tai nạn du lịch Tuyên Quang
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