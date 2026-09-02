Hà Nội tăng tốc thi công 7 cầu qua sông Hồng phục vụ Hội nghị APEC 2027

Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành vào quý II/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối giữa hai bờ sông và phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 của Thống kê thành phố Hà Nội, 7 dự án gồm cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở. Đây là nhóm công trình giao thông trọng điểm đang được thành phố tập trung nguồn lực, tổ chức thi công đồng loạt.

Đến nay, 100% mặt bằng nằm trong chỉ giới của các dự án đã được bàn giao. Tuy nhiên, tại một số công trình vẫn còn những phần việc cần tiếp tục xử lý; trong đó, dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo còn một số nội dung liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Dự án cầu Thượng Cát cần giải phóng bổ sung khoảng 1,147ha mặt bằng do điều chỉnh dự án.

Trên phạm vi mặt bằng đã tiếp nhận, các chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị, triển khai nhiều mũi thi công. Một số dự án đã đạt khối lượng đáng kể ở các hạng mục móng, trụ và dầm cầu.

Tại dự án cầu Hồng Hà, các đơn vị đã thi công 798/941 cọc khoan nhồi, 28/70 bệ trụ, 23/70 thân trụ và hoàn thành 27/450 dầm Super-T. Dự án cầu Mễ Sở đã thi công 360/596 cọc khoan nhồi, 15 bệ trụ, 5 thân trụ và 13 dầm Super-T. Hai dự án đang tiếp tục được tăng tốc nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, mặt bằng đã được tiếp nhận, các hạng mục cọc khoan nhồi được triển khai đồng loạt. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý những nội dung còn tồn tại về phá dỡ công trình và di chuyển hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện mở rộng phạm vi thi công.

Để kiểm soát tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, giám sát việc triển khai 7 cây cầu theo “đường găng”; thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả theo tuần và tháng. Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu chú trọng ứng dụng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian thi công nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.

Làm sắt thi công bệ trụ chính cầu Tứ Liên phía đường Nghi Tàm thuộc các phường Tây Hồ, Hồng Hà. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Việc đẩy nhanh các dự án cầu qua sông Hồng diễn ra trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng. Tháng 8/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 18.091 tỷ đồng, tăng 12,8% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng năm 2026, nguồn vốn này đạt 89.923 tỷ đồng, tăng 77,3% so với cùng kỳ và bằng 52,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố đạt 58.624 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ và hoàn thành 57,5% kế hoạch; vốn ngân sách cấp xã đạt 31.299 tỷ đồng, tăng 11,1% và hoàn thành 45,3% kế hoạch.

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đối với từng dự án, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông trọng điểm, trong đó có nhóm cầu vượt sông Hồng.

Khi hoàn thành, 7 cây cầu sẽ góp phần tăng năng lực kết nối giao thông, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng và tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các địa phương trong Vùng Thủ đô…/.

Hà Nội tăng tốc các dự án cầu vượt sông Hồng, phấn đấu về đích trước APEC 2027 Đến cuối tháng Tám, thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng cùng các tuyến Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4-Vùng Thủ đô và Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai.