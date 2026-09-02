Hà Nội: Kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở nhà dân

Rạng sáng 2/9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng dập tắt vụ cháy tại một nhà dân ở phường Ngọc Hà, hướng dẫn và đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, hồi 1 giờ 24 phút, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại nhà số 4, ngách 12, ngõ 29 Đội Nhân, phường Ngọc Hà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng điều động 3 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 23 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 và khu vực số 14 đến hiện trường.

Trung tá Lưu Văn Khánh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy.

Ngôi nhà bị cháy gồm 3 tầng và một tum, diện tích mặt sàn khoảng 55m2, kết cấu bêtông cốt thép, tường gạch.

Đám cháy xuất phát tại tầng 1 sau đó lan vào phía trong. Lực lượng chức năng triển khai hai mũi phun nước từ cửa ra vào tầng 1, đồng thời phá cửa, sử dụng thang tiếp cận tầng 3 để tìm kiếm người mắc kẹt và tạo lối thoát khói.

Ba người trong nhà được hướng dẫn di chuyển từ mái tầng tum sang nhà liền kề.

Đến 1 giờ 35 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 20 phút, không để cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy./.

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