Ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Sân bay Nội Bài đón 120.000 lượt khách

Trong ngày 2/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ước tính phục vụ 691 lượt chuyến bay cùng khoảng 120.000 lượt hành khách.

Trong ngày hôm nay, chiều khách nội địa đi ghi nhận 6 khung giờ cao điểm trải đều từ 6h đến 20h, mỗi khung giờ đều vượt mức 2.000 lượt khách. Đối với chiều nội địa đến, có tới 9 khung giờ cao điểm từ 9h đến 23h, cao nhất là khung giờ 19h-20h với gần 3.000 lượt khách.

Tính chung trong toàn đợt nghỉ lễ (từ 29/8 đến hết 2/9), tổng sản lượng cất hạ cánh qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đạt 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hành khách thông qua cảng ước đạt 531.643 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ.

Mặc dù ngày cao điểm song một số khung giờ Nhà ga T1 ghi nhận vẫn rất thông thoáng. Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với các cơ quan triển khai các phương án chi tiết đảm bảo phục vụ người dân đi lại qua cảng dịp cao điểm.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài điều tiết khoa học các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và bố trí rõ ràng các khu vực đỗ xe. Phía trong nhà ga, cảng khai thác tối đa công suất của các quầy thủ tục, cửa ra tàu bay, băng chuyền hành lý và tăng cường nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại các điểm có nguy cơ ùn ứ.

Hệ thống sinh trắc học cũng được ưu tiên vận hành thông suốt với bộ phận kỹ thuật túc trực thường xuyên. Cảng phối hợp với Công an cửa khẩu bố trí khu vực xuất nhập cảnh riêng cho công dân Việt Nam, làn riêng cho khách nước ngoài, phi hành đoàn… giúp hành khách làm thủ tục nhanh chóng.

Về đảm bảo chất lượng dịch vụ, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tuân thủ nghiêm các quy định, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách kể cả các chuyến bay lúc sáng sớm, đêm muộn, chuẩn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ hành khách.

Để đảm bảo hành trình đi lại được thuận lợi và nhanh chóng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách khuyến khích chủ động check-in online qua web, ứng dụng di động, sử dụng tài khoản định danh VNeID hoặc kiosk check-in, kiosk sinh trắc học tại nhà ga để tiết kiệm thời gian xếp hàng tại quầy truyền thống; kiểm tra kỹ giấy tờ đi máy bay, quy định về hành lý, các đồ vật cấm, hạn chế lên máy bay.

Hành khách cũng cần chủ động tính toán thời gian di chuyển, có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để hoàn tất các thủ tục hàng không, an ninh, hải quan một cách trọn vẹn nhất; tuân thủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại nhà ga để đảm bảo tiếp cận nhanh nhất và đúng quy định./.

Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 125.000 khách ngày cao điểm nghỉ lễ 2/9 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, triển khai đồng bộ các phương án khai thác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.