Hơn 15.500 kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ trên đại công trường Phú Quốc

Trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ, tại đảo ngọc Phú Quốc, không khí làm việc trên các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 vẫn diễn ra khẩn trương, sôi động.

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc thuộc Tập đoàn Sun Group thông tin, 6 dự án phục vụ APEC 2027 đang đồng loạt bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, khoảng 15.500 kỹ sư, công nhân tự nguyện đăng ký làm việc xuyên lễ, duy trì nhịp độ thi công “3 ca, 4 kíp” để tiến độ các dự án chiến lược về đích đúng kế hoạch.

Bên cạnh các chế độ làm việc ngày nghỉ lễ, đại diện Ban quản lý dự án và lãnh đạo các đơn vị được phân công đến từng khu lán trại, từng vị trí thi công để thăm hỏi người lao động, tiếp thêm tinh thần, động lực làm việc “vượt nắng, thắng mưa”, tiếp tục đưa những công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tiến gần hơn tới ngày hoàn thành.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ chia sẻ, người lao động đăng ký làm việc trong dịp lễ 2/9 trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với yêu cầu của từng vị trí và kế hoạch thi công. Các kỹ sư, công nhân làm việc trong ngày lễ không chỉ được trả lương làm thêm theo đúng quy định mà còn được bố trí nghỉ bù để bảo đảm sức khỏe.

Việc phân ca được sắp xếp phù hợp với tính chất công việc, điều kiện thực tế và yêu cầu an toàn tại công trường. Dự án bố trí thường xuyên khu lưu trú với khoảng 3.000 chỗ ở, cùng hệ thống y tế và các tiện ích thiết yếu để người lao động ổn định sinh hoạt, yên tâm làm việc trên công trường.

Cũng trên đại công trường Phú Quốc, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lãnh đạo tỉnh An Giang, cùng đặc khu Phú Quốc trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các đơn vị thi công và công nhân, người lao động đang làm việc tại nhiều dự án, công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Tại công trường Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chị Lương Thị Bích, công nhân thi công chia sẻ, việc đăng ký làm việc xuyên lễ giúp chị có thêm nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình. Chị kỳ vọng một ngày không xa sẽ cùng gia đình trở lại Phú Quốc trong vai trò du khách trên những chuyến bay cập bến nhà ga hiện đại do chính tay mình góp sức xây dựng.

Đến đầu tháng 8/2026, nhà ga T2 - tâm điểm của dự án đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây, trát. (Ảnh: Trịnh Hồng/TTXVN)

Tiếp đến, trên tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) Phú Quốc, các tổ đội thi công đang tập trung cao độ để hoàn thành việc lắp đặt những km đường ray đầu tiên. Ông Lê Quý Công, công nhân thi công lắp ray với 36 năm kinh nghiệm được điều động từ Hà Nội vào Phú Quốc cho biết, quy trình công nghệ mới được chuyển giao bài bản từ các chuyên gia quốc tế. Việc kiểm tra, căn chỉnh kỹ thuật tỉ mỉ cùng sự giám sát chặt chẽ của tư vấn giám sát giúp công trình vừa đảm bảo tiến độ gắt gao, vừa đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Cùng đó, tại Cụm khách sạn Bãi Đất Đỏ, không khí thi công diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Chị Trần Thị Ruộng cùng chồng, đều là công nhân đang làm việc tại dự án, chia sẻ sự đồng lòng ở lại công trường làm việc dịp lễ 2/9 không chỉ vì nguồn thu nhập nâng cao mà còn xuất phát từ niềm vui khi góp sức vào dự án trọng điểm của quốc gia.

Ông Nguyễn Đắc Thảo, Giám sát kỹ thuật tại dự án Trung tâm Hội nghị APEC, người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, xúc động chia sẻ: “Đây là dự án lớn nhất và phức tạp nhất trong sự nghiệp của tôi. Chứng kiến công trình thay đổi từng ngày, tôi thấy rất tự hào khi người Việt Nam đã tự tay dựng xây nên những công trình mang đẳng cấp thế giới.”

Cùng chung cảm xúc, anh Lê Hoàng Minh, Giám sát an toàn tại dự án Nhà hát Đa năng, bày tỏ niềm vinh dự khi được đóng góp sức trẻ trên đại công trường. Theo anh Minh, việc bảo đảm quy trình an toàn lao động gắt gao trong giai đoạn tăng tốc thi công là ưu tiên hàng đầu. “Thay vì nghỉ ngơi hay đi chơi lễ, tôi chọn làm việc ở công trường. Thi công hết mình tại đại dự án APEC là cách tôi thể hiện tình yêu nước và tinh thần cống hiến cho Tổ quốc”, anh Minh chia sẻ.

Đến thời điểm này, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 - công trình trọng điểm quốc gia phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 - do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, được thiết kế bởi tập đoàn kiến trúc danh tiếng của Mỹ đã lộ diện. Ý tưởng công trình lấy cảm hứng từ những con sóng hiền hòa của biển đảo Phú Quốc và hình ảnh thân thuộc của cư dân làng chài địa phương, khối kiến trúc tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ với phần mái vòm gồm 13 “nhịp sóng” uốn lượn uyển chuyển đã phác họa rõ nét.

Theo thiết kế, dự án có tổng diện tích sàn 153.130m² (bao gồm cả tầng hầm), chiều cao 39,25m, quy mô gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Toàn bộ hệ mái có diện tích bao phủ khoảng 52.000m², sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép. Thiết kế đột phá cho phép công trình vượt nhịp không cột lên tới 81m.

Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, tòa nhà còn sở hữu hàng hiên bao quanh rộng 15m, dài hơn 300m, đóng vai trò làm vùng đệm chuyển tiếp giữa cảnh quan bên ngoài và không gian hội nghị bên trong, giúp xử lý tối ưu bài toán khí hậu nhiệt đới và có thể linh hoạt sử dụng cho các hoạt động triển lãm nghệ thuật.

Về công năng sử dụng, công trình được quy hoạch bài bản theo từng tầng, gồm: Tầng 1 là khu vực hậu cần và hệ thống nhà hàng phục vụ hàng nghìn thực khách; tầng 2 khoảng 30 phòng họp đa năng trang bị vách ngăn linh hoạt; tầng 3 bố trí không gian trọng tâm rộng 3.000m² dành riêng cho các phiên họp chính thức của các nguyên thủ quốc gia, đồng thời có thể chuyển đổi linh hoạt thành phòng yến tiệc cấp nhà nước.

Đáng chú ý, điểm nhấn ấn tượng nhất của trung tâm là đại sảnh (ballroom) rộng 11.050m², khi hoàn thành, không gian này dự kiến soán ngôi Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ) để trở thành phòng ballroom không cột lớn nhất thế giới.

Ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận xây dựng công trình thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành 98% khối lượng bê tông cốt thép và hơn 95% kết cấu thép chính. Các mũi thi công trên công trường đang đồng loạt triển khai lắp đặt hệ mái, vách kính bên ngoài và hoàn thiện các hạng mục bên trong. Dự án đang bám sát mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài vào quý IV năm nay và hoàn thiện nội thất trong quý I/2027.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027 kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ (sân bay quốc tế Phú Quốc, tuyến đường ĐT975, đường sắt đô thị LRT) và hệ sinh thái nghỉ dưỡng - thương mại cao cấp liền kề sẽ tạo thành hạ tầng MICE đẳng cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Hội nghị Cấp cao APEC 2027 cũng như các sự kiện quốc tế tầm cỡ trong tương lai./.

Đặc khu Phú Quốc chuyển mình trong kỷ nguyên xanh, hướng tới APEC 2027 Sự kiện APEC 2027 chính là “cú hích” lịch sử để Phú Quốc chuẩn hóa hạ tầng, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và định vị thương hiệu trên bản đồ quốc tế.