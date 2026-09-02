TP. Hồ Chí Minh lần đầu điểm hỏa tự động 100% pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Lần đầu tiên chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được điểm hỏa tự động 100% để đảm bảo chất lượng và tạo hiệu ứng ánh sáng đặc sắc, phục vụ người dân Thành phố và du khách trong đêm 2/9/2026.

Đó là thông tin được Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng 2/9, tại điểm bắn pháo hoa trung tâm đặt tại Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng là người phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ chương trình bắn pháo hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong đợt bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh lần này, bên cạnh điểm nhấn 100% điểm hỏa bằng bộ điểm hỏa tự động thì đêm pháo hoa đón chào Quốc khánh sẽ có hiệu ứng ánh sáng mạnh hơn với việc sử dụng nhiều hơn các giàn hỏa thuật và tạo hình “cây tre” ở thời điểm ban đầu và kết thúc.

Việc sử dụng điểm hỏa tự động sẽ giúp xóa bỏ những lỗi chủ quan sinh học do con người có thể mắc phải trong quá trình điểm hỏa bằng tay; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người vận hành cũng như tính kết nối, thống nhất một cách chính xác của quá trình bắn pháo hoa tạo hiệu ứng ánh sáng tốt nhất, chính xác nhất của các quả pháo hoa trên bầu trời đêm của thành phố mang tên Bác

Các lực lượng chức năng chuyên môn thuộc lực lượng vũ trang Thành phố đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị kỹ thuật cho các điểm bắn pháo hoa với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự thành công của đêm pháo hoa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bộ điểm hỏa tự động chuẩn bị cho đêm pháo hoa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các phương án ứng phó với thời tiết mưa có thể xảy ra trong ngày Quốc khánh cũng đã được triển khai và dự kiến công tác chuẩn bị kỹ thuật cho đêm bắn pháo hoa tại tất cả các điểm bắn trên địa bàn Thành phố sẽ hoàn tất ngay trong đầu giờ chiều nay.

Theo kế hoạch, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh tại 7 địa điểm trên địa bàn, bao gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Khu vực Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa; Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; Khu Biệt thự Kim Long (Cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè. Trong đó, điểm bắn pháo hoa trung tâm tại Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn sẽ bắn 1.200 quả pháo hoa tầm cao; 60 giàn tầm thấp và 40 giàn hỏa thuật và 500 ống pháo tạo hiệu ứng./.

Chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và khách du lịch.