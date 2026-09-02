Thông xe tuyến đường đầu tiên thuộc dự án rạch Xuyên Tâm hơn 17.000 tỷ đồng

Sáng 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng đô thị) tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023-2028. Tổng chiều dài tuyến rạch được cải tạo, xây dựng hơn 8,8km, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2km.

Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp. Gói XL-01 thực hiện đoạn từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn dài 2,94km; gói XL-02 từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5km; gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3km.

Đoạn được thông xe kỹ thuật đầu tiên là tuyến đường bờ trái thuộc gói thầu XL-03, trên địa bàn phường An Nhơn. Gói thầu khởi công ngày 21/5/2025. Đến nay, chủ đầu tư và nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xử lý nền; hạng mục kè đạt khoảng 90%, thu gom nước thải đạt 97%, đường giao thông đạt 70% và hào kỹ thuật đạt 75%.

Chiều rộng mặt đường gói thầu XL-03 từ 6 - 11m. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tại gói thầu XL-03, tổng chiều dài đường giao thông hai bờ rạch hơn 2,8km; trong đó, làm mới hơn 1,4km phía bờ trái, nâng cấp, mở rộng và tăng cường đường hiện hữu hơn 1,4km phía bờ phải. Chiều rộng mặt cắt ngang đường từ 12-20m; trong đó mặt đường rộng từ 6-11m.

Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Giám đốc Công ty Hồng An, đại diện liên danh nhà thầu gói XL-03 cho biết, nhà thầu đã tổ chức 6 mũi thi công, triển khai đồng thời trên cả hai bờ rạch Xuyên Tâm.

Nhờ được bàn giao mặt bằng sớm, bờ trái được tập trung nguồn lực với 20-30 đầu xe và 50-70 công nhân, thi công liên tục ngày đêm để kịp thông xe kỹ thuật dịp Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Thời gian tới, nhà thầu sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại trên bờ trái như vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng; đồng thời chuyển các mũi thi công sang bờ phải để thực hiện hào kỹ thuật, đấu nối cống thoát nước và thi công mặt đường.

Đối với hai gói thầu XL-01 và XL-02 khởi công cuối năm 2025, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Gói XL-02 hiện triển khai 13 mũi thi công, khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 10%; gói XL-01 đạt khoảng 5%.

Dự án có tổng số 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 897 trường hợp bị ảnh hưởng một phần và 1.293 trường hợp bị ảnh hưởng toàn bộ. Đến nay, các phường An Nhơn, Gia Định và Bình Thạnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ 100%; phường Bình Lợi Trung đạt 92%.

Gói thầu XL-03 được chủ đầu tư và nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành cuối năm 2026. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường bờ trái gói thầu XL-03, các đơn vị đang tập trung thi công để thông xe bờ phải vào tháng 11 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 12/2026.

Đối với hai gói thầu còn lại, chủ đầu tư đang xây dựng khung tiến độ chi tiết nhằm đẩy nhanh thi công, bảo đảm tính khả thi và hướng tới mục tiêu hoàn thành, bàn giao toàn bộ dự án rạch Xuyên Tâm vào cuối năm 2027./.

TP Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành cải tạo rạch Xuyên Tâm vào cuối năm 2027 Theo Ban Quản lý dự án, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp nước và viễn thông do phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng của các hộ dân.