Điều chỉnh giao thông, thông xe tạm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

Ngày 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên cơ sở hạ tầng và hiện trạng tổ chức giao thông đường Vành đai 1 hiện trạng và khu vực lân cận, từ ngày 2/9 thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thông xe tạm dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Cụ thể, nút giao Hoàng Cầu-Hào Nam-La Thành cũ-Vành đai 1: Hướng Hoàng Cầu đi Vành Đai 1 (đi Giảng Võ-Láng Hạ) cấm tất cả các phương tiện rẽ trái, các phương tiện rẽ phải liên tục vào đường Ô Chợ Dừa, quay đầu tại điểm mở dải phân cách đường Ô Chợ Dừa để đi đường Vành đai 1.

Hướng Hào Nam đi đường Ô Chợ Dừa cấm tất cả các phương tiện rẽ trái, các phương tiện rẽ phải liên tục vào đường Vành đai 1 và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Vành đai 1 để đi thẳng về Ô Chợ Dừa.

Hướng Ô Chợ Dừa đi Hoàng Cầu cấm tất cả các phương tiện rẽ trái, các phương tiện đi thẳng qua nút và quay đầu điểm mở dải phân cách trên đường Vành đai 1 và rẽ phải liên tục đi Hoàng Cầu. Hướng Vành đai 1 đi La Thành cũ và đường Hào Nam cấm tất cả các phương tiện rẽ trái, các phương tiện đi theo hướng Ô Chợ Dừa và quay đầu tại mở dải phân cách trên đường Ô Chợ Dừa để rẽ phải liên tục vào La Thành cũ ( đi Khâm Thiên) hoặc đi Hào Nam ( theo hệ thống đèn hiện trạng).

Hướng trên đường La Thành cũ ( hướng đi Giảng Võ) đi Vành đai 1 hoặc Hoàng Cầu cấm tất các phương tiện rẽ trái, các phương tiện rẽ phải vào Hào Nam và quay đầu tại điểm mở trên dải phân cách phố Hào Nam để đi Vành đai 1 (hướng đi Giảng Võ-Láng Hạ) hoặc Hoàng Cầu qua hệ thống đèn tín hiệu giao thông hiện trạng. Các hướng khác các phương tiện lưu thông theo hiện trạng.

Đối với nút giao Giảng Võ-Láng Hạ-Vành đai 1 giữ nguyên phương án tổ chức giao thông tự hành theo hệ thống đảo, rào chắn phục vụ thi công cầu vượt tại khu vực trung tâm nút giao.

Hướng đường Vành đai 1 (từ Nguyễn Chí Thanh đi Giảng Võ), các phương tiện đi thẳng qua nút, rẽ trái qua đảo tự hành đi Giảng Võ. Hướng đường Vành đai 1,La Thành cũ (hướng từ Hoàng Cầu đi Giảng Võ), các phương tiện rẽ phải liên tục vào đường Giảng Võ, quay đầu trên điểm mở dải phân cách đường Giảng Võ để đi thẳng ra Láng Hạ hoặc rẽ phải đi đường Vành đai 1 về đường Nguyễn Chí Thanh.

Điểm đầu tuyến tại nút giao Hoàng Cầu các phương tiện có thể di chuyển thuận lợi theo biển chỉ dẫn. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cùng đó, hướng đường Láng Hạ đi Vành Đai 1 về đường Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đi thẳng qua nút tự hành để về đường Giảng Võ và quay đầu tại điểm đường Giảng Võ để rẽ phải vào đường Vành đai 1 đi về đường Nguyễn Chí Thanh.

Hướng đường Giảng Võ đi Vành đai 1 về đường Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đi thẳng qua nút tự hành, rẽ trái về đường Vành Đai 1 để đường Hoàng Cầu. Các hướng khác các phương tiện lưu thông theo đảo tự hành và hệ thống biển báo hướng dẫn hiện trạng.

Về nút giao Nguyễn Chí Thanh-Vành đai 1 giữ nguyên phương án tổ chức giao thông tự hành theo hệ thống đảo, rào chắn phục vụ thi công cầu vượt tại khu vực trung tâm nút giao. Hướng đường Nguyễn Chí Thanh (hướng đi Trần Duy Hưng) đi đường Vành đai 1 (hướng đi nút giao Giảng Võ-Láng Hạ), các phương tiện đi qua nút giao tự hành quay đầu tại điểm mở trên đường Nguyễn Chí Thanh đi vào đường tạm đoạn nút giao Nguyên Hồng để đi đường Vành Đai 1 hướng nút giao Giảng Võ-Láng Hạ.

Hướng đường Vành đai 1 (đoạn bệnh viện phụ sản) đi nút Giảng Võ-Láng Hạ cấm tất cả các phương tiện rẽ trái, các phương tiện rẽ quay đầu tại điểm mở trên đường Nguyễn Chí Thanh đi vào đường tạm đoạn nút giao Nguyên Hồng để đi đường Vành Đai 1 hướng nút giao Giảng Võ-Láng Hạ.

Hướng đường La Thành cũ (đoạn Bệnh viện phụ sản) đi đường Vành đai 1 (hướng đi nút giao Giảng Võ-Láng Hạ) cấm tất cả các phương tiện rẽ trái,các phương tiện rẽ phải liên tục, quay đầu tại điểm mở trên đường Nguyễn Chí Thanh đi vào đường tạm đoạn nút giao Nguyên Hồng để đi đường Vành Đai 1 hướng nút giao Giảng Võ-Láng Hạ.

Hướng đường La Thành cũ (đoạn Nguyên Hồng) đi đường Vành Đai 1 (hướng đi nút giao Giảng Võ-La Thành): Cấm các phương tiện rẽ trái, các phương tiện rẽ phải liên tục đường Nguyễn Chí Thanh, quay đầu tại điểm mở trên đường Nguyễn Chí Thanh đi vào đường tạm đoạn nút giao Nguyên Hồng để đi đường Vành Đai 1 hướng nút giao Giảng Võ-Láng Hạ. Các hướng khác các phương tiện lưu thông theo đảo tự hành và hệ thống biển báo hướng dẫn hiện trạng.

Về nút giao Voi Phục-Vành đai 1 (hướng nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành), các phương tiện từ các hướng Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đường Cầu Giấy có nhu cầu đi đường Vành đai 1 đi theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hệ thống đảo giao thông hiện trạng để đi đường Vành Đai 1 hướng nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng cũng thực hiện tổ chức giao thông tuyến đường từ nút giao Hoàng Cầu đến nút Voi Phục. Cụ thể, đoạn đường từ nút Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ-Láng Hạ tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường Vành đai 1, bề rộng mặt đường theo đúng hồ sơ thiết được phê duyệt.

Dải phân cách tạm thời phục vụ các phương tiện lưu thông thuận tiện được lắp đặt. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đoạn đường gần nút giao Giảng Võ tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường Vành đai 1, bề rộng mặt đường 7,8m mỗi bên.

Ngoài ra, đoạn đường từ nút giao Giảng Võ- Láng Hạ đến hết phạm vi cầu vượt Láng Hạ tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, bề rộng mặt đường 7,8m.

Đoạn đường phạm vi giữa 2 cầu vượt Láng Hạ và cầu vượt Nguyễn Chí Thanh tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên 1/2 mặt cắt đường theo thiết kế, bề rộng mặt đường 15m.

Đoạn đường từ nút Nguyễn Chí Thanh đến hết phạm vi cầu vượt Nguyễn Chí Thanh tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, bề rộng mặt đường 8,2m.

Đoạn từ Voi Phục đến trước phạm vi rào chắn cầu Nguyễn Chí Thanh tổ chức giao thông 2 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện, theo thiết kế được duyệt; Tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả phương tiện trên tuyến đường nhánh ram kết nối từ La Thành (cũ) xuống đường Vành đai 1.

Đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện theo hướng Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh, trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, bề rộng mặt đường 8,2 m. Đoạn đường La Thành cũ tổ chức giao thông 2 chiều cho tất cả các phương tiện./.

Thông xe kỹ thuật đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục Ngày 2/9, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục (Hà Nội) chính thức được thông xe kỹ thuật phần đường sau 8 tháng thi công khẩn trương để chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh.