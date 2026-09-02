Chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Trong ngày Quốc khánh 2/9, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi hoạt động khai thác trở lại sau thời gian tạm dừng để thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Theo Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, lúc 10 giờ 58 phút ngày 2/9, chuyến bay AK571 của Hãng hàng không AirAsia, hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Đà Lạt, đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên trở lại Đà Lạt-Lâm Đồng.

Tiếp đó, lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày, chuyến bay AK572 từ Đà Lạt đi Kuala Lumpur cất cánh, chính thức đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ giữa Đà Lạt và Kuala Lumpur.

Việc nối lại các chuyến bay quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động giao thông hàng không, du lịch và kết nối kinh tế của Lâm Đồng.

Đường bay Đà Lạt-Kuala Lumpur không chỉ tạo thuận lợi cho du khách Malaysia và các thị trường quốc tế tiếp cận Đà Lạt mà còn mở thêm cơ hội để người dân, doanh nghiệp địa phương kết nối với Malaysia và khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, việc chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại đúng dịp Quốc khánh 2/9 tạo thêm dấu ấn đối với hoạt động khai thác trở lại của Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, góp phần phục hồi mạng lưới hàng không quốc tế, thúc đẩy du lịch và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Lâm Đồng với các địa phương, quốc gia trong khu vực.

Việc khôi phục các đường bay quốc tế được kỳ vọng tạo thêm động lực cho ngành du lịch Lâm Đồng trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh quảng bá điểm đến, đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao khả năng kết nối với các trung tâm du lịch trong khu vực.

Trước đó ngày 19/8/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức “Lễ khánh thành Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương,” đồng thời chào đón chuyến bay Đà Lạt-Cần Thơ chính thức được khôi phục trở lại sau gần 6 năm dừng khai thác.

Ngay trong ngày mở cửa trở lại, sân bay dự kiến phục vụ 28 lượt chuyến. Chuyến bay khai trương VN1380 của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt hạ cánh lúc 7 giờ 5 phút, mở đầu cho việc khôi phục hoạt động hàng không tại Lâm Đồng.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương có tổng mức đầu tư hơn 1.032,8 tỷ đồng, tập trung sửa chữa đường cất hạ cánh 09/27 dài 3.250m, rộng 45m cùng hệ thống đường lăn, khu vực an toàn, thoát nước, đèn hiệu, đèn tiếp cận và các hạng mục bảo đảm hoạt động bay.

Điểm đáng chú ý là sau nâng cấp cho phép sân bay tiếp nhận các dòng tàu bay Code C và Code D như B737, B757, A320, A321, A300 và ATR72 với tải trọng tối đa. Đây là điều kiện quan trọng để Liên Khương nâng cao năng lực khai thác và mở rộng mạng đường bay trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu sẽ khai thác khoảng 36-40 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua cảng dự kiến đạt khoảng 816.000 lượt.

Đáng chú ý, mạng bay nội địa kết nối Đà Lạt với các trung tâm lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ đã được khôi phục. Trên mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt-Kuala Lumpur dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần; đường bay Đà Lạt-Singapore dự kiến mở lại từ tháng 12/2026 với tần suất 3 chuyến/tuần.

Sau gần 6 tháng tạm dừng để sửa chữa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19/8, đánh dấu bước khôi phục quan trọng của hạ tầng giao thông hàng không, tạo thêm động lực cho du lịch, giao thương và phát triển kinh tế-xã hội của Lâm Đồng./.

Cảng hàng không Liên Khương hoạt động trở lại, ngày đầu tiên đón 28 chuyến bay Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương chính thức khai thác trở lại, đánh dấu bước khôi phục quan trọng của hạ tầng giao thông hàng không, tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh Lâm Đồng.