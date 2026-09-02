Lạng Sơn đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt ở khu vực cửa khẩu

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại một số cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, ngoài hoạt động giao thương xuất nhập khẩu diễn ra liên tục thì nhu cầu về du lịch, thăm thân đã khiến lưu lượng người thông quan xuất nhập cảnh tăng cao.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ để hoạt động xuất nhập cảnh luôn diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật, tạo dựng hình ảnh biên cương thân thiện và chính quy.

Nằm trên tuyến hành lang kinh tế quan trọng nối liền Việt Nam và Trung Quốc, mỗi ngày cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có từ 6.000-7.000 lượt du khách và cư dân biên giới làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Ghi nhận thực tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã tăng từ 25-30% so với ngày thường. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng phải vừa rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho người dân vừa bảo đảm siết chặt quy trình kiểm tra, kiểm soát an ninh quốc gia.

Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, tăng cường quân số trực tại các cabin xử lý thủ tục xuất nhập cảnh, mở tối đa các luồng kiểm soát.

Du khách xuất cảnh thuận lợi qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tự động hóa và quét mã dữ liệu qua hệ thống cổng xuất nhập cảnh tự động đối với cư dân biên giới, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống chỉ còn vài chục giây.

Để giảm tải cho luồng xuất cảnh khi thời điểm lượng người tăng cao, lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã chủ động điều phối, phân luồng cho hành khách thông quan qua luồng nhập cảnh.

Tất cả các hành khách xuất nhập cảnh đều được cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm soát, kiểm tra đối chiếu thông tin chặt chẽ về giấy tờ, hộ chiếu, thị thực và thủ tục xuất nhập cảnh tại khu vực kiểm tra xuất nhập cảnh khu vực mốc 1116.

Tại cửa khẩu Tân Thanh cũng ghi nhận sự gia tăng về lượng người xuất nhập cảnh. Theo Trung úy Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, ngày lễ lượng người xuất nhập cảnh đạt khoảng 4.000 người/ngày, tăng từ 350-450 người; chủ yếu là đội ngũ lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa và cư dân biên giới. Đơn vị luôn bố trí lực lượng đảm bảo ở các vị trí, người xuất nhập cảnh nhanh chóng thuận tiện.

Cùng với công tác kiểm soát người, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh chú trọng tuyên truyền pháp luật xuất nhập cảnh, pháp luật biên giới, quy định nội quy trong khu vực cửa khẩu… để người dân nắm rõ, tránh và hạn chế những hành vi vi phạm đáng tiếc.

Tất cả các trường hợp có dấu hiệu bất thường được lực lượng kiểm tra, xác minh theo quy định và xử lý nghiêm.

Sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ phía người dân và du khách trong và ngoài nước.

Làm thủ tục tại sảnh chờ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chị Lê Thị Minh Anh, du khách đến từ thành phố Hải Phòng chia sẻ, kỳ nghỉ dài nên gia đình quyết định du đi du lịch Trung Quốc. Ban đầu, gia đình rất lo lắng vì thấy rất đông người sẽ phải xếp hàng chờ đợi lâu. Gia đình được các cán bộ chiến sỹ Biên phòng hướng dẫn phân luồng khoa học nên các thủ tục diễn ra nhanh chóng.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Không chỉ hành khách Việt Nam, nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự hài lòng trước sự chuyên nghiệp của lực lượng chức năng tại đây.

Ông Zhang Wei, thương nhân đến từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, ông thường xuyên qua lại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để giao dịch hàng hóa. Vào các dịp lễ, lực lượng chức năng Việt Nam vẫn làm việc rất linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thông quan xuất nhập cảnh nhanh chóng.

Ngoài Biên phòng, lực lượng Hải quan cũng đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ về soi chiếu; lực lượng kiểm dịch y tế túc trực 100% quân số để tăng giám sát thân nhiệt hành khách xuất nhập cảnh qua hệ thống camera giám sát thân nhiệt tự động, từ đó phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ nhiễm các bệnh truyền nhiễm…

Do đó, trong suốt thời gian cao điểm nghỉ lễ, hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn luôn duy trì trạng thái ổn định, an toàn, không xảy ra sự cố hay điểm nóng về an ninh trật tự./.

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