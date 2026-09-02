Công an thành phố Hà Nội ra mắt ba sản phẩm chuyển đổi số phục vụ người dân

Ngày 2/9, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt ba sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và chất lượng phục vụ người dân. Đó là: Dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) được thí điểm trên nền tảng iHanoi; giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh, trật tự bước sang giai đoạn 2 sau thời gian thử nghiệm.

Hệ sinh thái hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự theo hướng chủ động

Ba sản phẩm, giải pháp tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự theo hướng chủ động, kết nối và lấy dữ liệu làm nền tảng. Hanoi Smart Police mở rộng kênh kết nối với người dân; UAV tăng khả năng quan sát, phát hiện và điều phối ngoài thực địa; thiết bị báo cháy không dây đưa công nghệ cảnh báo sớm đến hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công trình.

Thiết bị báo cháy không dây do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất, được các cơ quan chức năng đánh giá chất lượng theo quy định và được Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Sản phẩm hướng tới đáp ứng nhu cầu sử dụng tại hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và công trình; đồng thời góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy” của Bộ Công an. Thiết bị có khả năng phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ cháy, tạo thêm thời gian để người dân thoát nạn, thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức chữa cháy ban đầu, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) do Công an thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phát triển dưới dạng mini app trên siêu ứng dụng iHanoi, gồm hai phân hệ: Phục vụ người dân và phục vụ nội bộ, chỉ huy, điều hành. Đối với người dân, ứng dụng dự kiến cung cấp các tiện ích như phản ánh hiện trường, gửi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch làm việc với cơ quan Công an; đánh giá mức độ hài lòng; tra cứu trụ sở, số điện thoại cảnh sát khu vực và trực ban.

Người dân có thể tra cứu hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; điểm đỗ xe; cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thông tin vi phạm phòng cháy, chữa cháy; tình hình giao thông, ùn tắc, ngập úng, điểm đen tai nạn và cảnh báo cấm đường. Ứng dụng dự kiến cho phép theo dõi camera giao thông, tiếp cận thông tin tuyên truyền và sử dụng trợ lý ảo, chatbot AI (trò chuyện sử dụng trí tuệ nhân tạo) để hỗ trợ tra cứu.

Ứng dụng được kỳ vọng hình thành kênh tương tác số hai chiều giữa Công an thành phố và người dân, kết nối thông tin phản ánh với quy trình tiếp nhận, xử lý. Qua đó, người dân giảm thời gian tìm kiếm thông tin, liên hệ cơ quan Công an; có thêm kênh yêu cầu hỗ trợ, gửi tín hiệu khẩn cấp và đánh giá chất lượng phục vụ trên môi trường số...

Giải pháp UAV sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp camera và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông trên diện rộng. UAV có khả năng nhận diện hành vi vi phạm, phát hiện ùn tắc, va chạm, cháy hoặc khói bất thường; truyền dữ liệu về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố để phân tích, điều phối lực lượng xử lý.

Các sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số của Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong thời gian thử nghiệm từ ngày 1/6 đến ngày 30/8/2026, lực lượng chức năng đã xử lý trực tiếp 131 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông; chuyển 1.873 trường hợp đến các đơn vị để phân loại, đánh giá, lập hồ sơ và xử lý “phạt nguội”. Giải pháp còn hỗ trợ Phòng Cảnh sát giao thông xử lý hai vụ tai nạn giao thông; thực hiện 38 lượt thông báo, điều phối lực lượng giải quyết ùn tắc và các vụ việc phát sinh.

Kết quả thử nghiệm cho thấy UAV có ưu thế về khả năng quan sát từ trên cao, cơ động, linh hoạt và bao quát địa bàn. Khi kết nối với camera AI và Trung tâm Thông tin chỉ huy, giải pháp bổ sung năng lực giám sát di động, hỗ trợ phát hiện sớm, xác định vị trí sự việc và điều phối lực lượng phù hợp.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đột phá chiến lược để xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy sự hài lòng và an toàn của nhân dân làm thước đo giá trị cao nhất.

Ba sản phẩm chuyển đổi số được ra mắt là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm; thể hiện quyết tâm gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an thành phố Hà Nội trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đơn vị, Công an cấp xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Hanoi Smart Police; đưa thiết bị báo cháy không dây đến từng khu dân cư, hộ gia đình; khẩn trương triển khai giai đoạn 2 của giải pháp UAV và tiếp tục nghiên cứu, tích hợp các tiện ích phục vụ công tác nghiệp vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá, ba sản phẩm, giải pháp là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm của Công an thành phố trong đổi mới phương thức bảo đảm an ninh, trật tự trên nền tảng số.

Điểm xuyên suốt của các giải pháp là lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng. Người dân không chỉ được tiếp cận các dịch vụ thuận tiện, an toàn và được hỗ trợ kịp thời hơn mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh, trật tự thông qua phản ánh hiện trường, cung cấp thông tin và chấp hành cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục tập huấn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khai thác Hanoi Smart Police; tổ chức tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh nhanh chóng, đúng trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Đối với UAV, Công an thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật bay, hạ tầng dữ liệu và bảo mật; nâng cao độ chính xác của các mô hình AI và tích hợp với hệ thống chỉ huy, điều hành. Việc kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và mở rộng khả năng cung ứng thiết bị báo cháy không dây cũng sẽ được đẩy mạnh, ưu tiên các khu vực, hộ gia đình và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao./.

Đưa công nghệ thành “lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự Việc triển khai các mô hình an ninh thông minh kết hợp hệ thống camera giám sát đã tạo bước ngoặt lớn trong quản trị địa bàn và huy động sức mạnh toàn dân giữ gìn sự bình yên nơi cực Nam Tổ quốc.