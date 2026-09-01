Apple có CEO mới lần đầu tiên sau 15 năm

Ngày 1/9, ông John Ternus chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành (CEO) Apple, khép lại nhiệm kỳ 15 năm của ông Tim Cook - giai đoạn mà vốn hóa thị trường của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ tăng vọt lên 4.600 tỷ USD nhờ sự phổ biến rộng rãi của iPhone.

Việc chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Apple.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra sự biến động lớn nhất trong ngành kể từ khi CEO quá cố Steve Jobs ra mắt chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007.

Apple đã có khởi đầu khá chật vật trong cuộc đua AI sau khi gặp khó khăn trong việc triển khai các tính năng mới dựa trên công nghệ này như đã cam kết gần 2 năm trước.

Đầu năm nay, Apple đã công bố một loạt cải tiến về AI, bao gồm các bản nâng cấp trợ lý ảo Siri, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố về quyền riêng tư và tính ứng dụng trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các đối thủ.

Trên cương vị mới, ông Ternus sẽ phải đối mặt với những thách thức buộc ông phải “bước ra khỏi vùng an toàn” trong lĩnh vực kỹ thuật phần cứng. Ngoài việc tìm cách duy trì vị thế cạnh tranh của Apple trong cuộc đua AI, ông sẽ phải giải quyết các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.

Vai trò CEO Apple cũng đòi hỏi khả năng xây dựng quan hệ với các nhân vật có ảnh hưởng.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Tim Cook được cho là đã duy trì quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump khi chèo lái công ty vượt qua nhiều thách thức, trong đó có cuộc chiến thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ nhằm vào các quốc gia châu Á, nơi Apple có mạng lưới sản xuất quy mô lớn.

Dù rời vị trí CEO, ông Cook được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ Apple duy trì quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump trong vai trò mới là Chủ tịch điều hành.

Ông Ternus từng tham gia phát triển một số sản phẩm chủ lực của Apple dưới thời ông Cook, trong đó có Apple Watch, AirPods và Apple Vision Pro.

Trên cương vị CEO mới, ông sẽ xuất hiện tại sự kiện ra mắt mẫu iPhone mới nhất của Apple vào tuần tới tại trụ sở công ty ở Cupertino, bang California./.

Apple có thể xuất xưởng 10 triệu iPhone gập trong năm đầu tiên Sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp này dự kiến ra mắt trong tháng 9/2026, đánh dấu lần đầu tiên Apple tham gia thị trường thiết bị màn hình gập – phân khúc do Samsung khai phá cách đây bảy năm.