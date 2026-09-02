Gần 1.500 người tham dự lễ chào cờ đặc biệt ở Đất Mũi ngày Quốc khánh

Sáng 2/9, tại Cột cờ Hà Nội-Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi), tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ chào cờ, Lễ thượng cờ chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026) và đón nhận Bằng xác lập Kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam.”

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I tỉnh Cà Mau năm 2026.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự tham gia của gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân địa phương.

Lá đại kỳ được sử dụng trong Lễ chào cờ đặc biệt có diện tích 2.025m2 (dài 60m, rộng 33,75m), trọng lượng khoảng 320kg, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ SG Chiến Thắng thiết kế và thực hiện bằng chất liệu vải siêu bền.

Lá đại kỳ được sử dụng trong Lễ chào cờ đặc biệt có diện tích 2.025m2 (chiều dài 60m, chiều rộng 33,75m), trọng lượng khoảng 320kg. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Nằm trong Hành trình Xuyên Việt (2025-2027), lá cờ từng hiện diện tại nhiều sự kiện lịch sử trọng đại nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.

Trước khi đến với cực Nam Tổ quốc, lá cờ đã tung bay tại Lễ hội Làng Sen (tỉnh Nghệ An) nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất hiện ở Thủ đô Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Việc lá đại kỳ diện tích 2.025m2 hiện diện tại Đất Mũi-Cà Mau trong dịp Quốc khánh 2/9/2026 mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc.

Đây không chỉ là dấu mốc đặc biệt trong hành trình xác lập kỷ lục mà còn là hành trình kết nối các vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, từ Làng Sen quê Bác, qua Thủ đô Hà Nội đến mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ Quốc-Cà Mau.

Tại buổi lễ, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã trao Bằng, huy hiệu và quyết định xác lập Kỷ lục “Lá Đại kỳ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” cho UBND tỉnh Cà Mau.

Sau buổi lễ tại Đất Mũi, lá cờ sẽ tiếp tục hành trình đến các địa danh lịch sử, thiêng liêng trên cả nước. Đến cuối năm 2027, khi kết thúc Hành trình Xuyên Việt, lá đại kỳ sẽ chính thức được trao tặng cho tỉnh Cà Mau để lưu giữ, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, phục vụ nhân dân và du khách thưởng lãm.

Sau buổi lễ, lá đại kỳ sẽ bắt đầu hành trình xuyên Việt và chính thức được trao tặng cho tỉnh Cà Mau để lưu giữ, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, phục vụ nhân dân và du khách thưởng lãm vào cuối năm 2027. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Trực tiếp góp sức nâng lá đại kỳ tại Lễ thượng cờ, thầy giáo Phạm Thành Đạt, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngọc Hiển xúc động chia sẻ: “Đối với tôi, đây là lễ chào cờ đặc biệt, đáng nhớ nhất. Tôi luôn tự hào khi mình là người Việt Nam và là người con của quê hương Cà Mau anh hùng. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống để đóng góp vào sự phát triển của quê hương.”

Cùng chung niềm xúc động và tự hào khi tham dự sự kiện, em Tăng Tuyết Băng, học sinh Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi bày tỏ, em rất háo hức và thức dậy từ sớm để đến điểm tập trung để tham gia buổi lễ. Với tinh thần, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, em sẽ nỗ lực học tập thật tốt, trở thành người có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Xúc động Lễ thượng cờ nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc trong ngày 2/9 tại Tuyên Quang Dưới Quốc kỳ, cán bộ, chiến sỹ, người dân địa phương và du khách nghiêm trang hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, cùng hát vang Quốc ca hùng tráng trong thời khắc đặc biệt của ngày 2/9.