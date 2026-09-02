Xúc động Lễ thượng cờ nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc trong ngày 2/9 tại Tuyên Quang

Sáng 2/9, tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Đồn Biên phòng Lũng Cú phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).

Tham dự buổi lễ có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú; Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng đông đảo người dân, du khách có mặt tại vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Đúng 8 giờ, đội nghi lễ tiến vào vị trí. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m² từ từ được kéo lên đỉnh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tung bay trong gió. Dưới Quốc kỳ, cán bộ, chiến sỹ, người dân địa phương và du khách nghiêm trang hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, cùng hát vang Quốc ca hùng tráng trong thời khắc đặc biệt của ngày 2/9.

Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, luyện tập đội hình, kiểm tra các điều kiện phục vụ nghi lễ và phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Từng động tác được cán bộ, chiến sỹ thực hiện trang nghiêm, thống nhất, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người lính biên cương địa đầu Tổ quốc.

Các đại biểu và du khách trang nghiêm hướng về Quốc kỳ trong Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú sáng 2/9. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Lễ thượng cờ trong ngày Quốc khánh mang ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới. Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chắc tay súng, bám địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ nơi địa đầu cực Bắc. Lá cờ rộng 54m² tung bay trên đỉnh cột tượng trưng cho sự đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức chia sẻ, với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc địa phương, lá cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Rồng luôn là niềm tự hào, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm xây dựng, bảo vệ quê hương.

Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng vùng biên ngày càng phát triển.

Xã chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, để mỗi du khách khi đến với Cột cờ Quốc gia Lũng Cú cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất, con người và tình yêu Tổ quốc nơi cực Bắc.

Có mặt tại Lũng Cú đúng dịp Quốc khánh, anh Nguyễn Anh Đức du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu tiên anh cùng gia đình được tham dự Lễ thượng cờ tại nơi địa đầu cực Bắc.

Khi tiếng Quốc ca vang lên và lá cờ đỏ sao vàng dần được kéo lên ở nơi đây, anh rất xúc động, tự hào bởi đây thực sự là một trải nghiệm đặc biệt, giúp anh cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, biết ơn những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ biên cương.

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn duy trì lực lượng bám nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Sự gắn bó giữa quân và dân đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc./.

Thiêng liêng Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, nơi 81 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.