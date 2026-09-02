Sôi nổi giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 trên sông Hương

Sáng 2/9, trên sông Hương, Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 - năm 2026 diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí náo nhiệt trong ngày Quốc khánh.

Giải đua do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế tổ chức trong không khí chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Đây là hoạt động thể thao truyền thống được thành phố Huế tổ chức định kỳ vào dịp Quốc khánh.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại hai bờ sông Hương để theo dõi các đội tranh tài. Những chiếc ghe lần lượt xuất phát, các tay chèo phối hợp theo nhịp, tạo nên những màn tranh đua sôi nổi trên mặt nước. Không khí cổ vũ từ hai bên bờ góp phần làm cho ngày hội thể thao truyền thống của Huế thêm phần náo nhiệt.

Giải năm nay có 10 ghe tham dự, gồm Triều Sơn Đông của phường Hóa Châu; Triều Sơn Trung và Giáp Trung của phường Kim Trà; Thủ Lễ và Mai Dương của xã Quảng Điền; Quảng Vinh của xã Đan Điền; cùng các đội đến từ phường An Cựu, phường Hương An, phường Thuận An và xã A Lưới 4. Đáng chú ý, xã A Lưới 4 lần đầu tiên tham gia giải, góp thêm sắc màu mới cho cuộc đua trên sông Hương.

Các đội tranh tài ở cự ly từ 700-900m, với ba vè gồm thượng, trung và hạ. Giải có 10 độ đua trong ngày. Trong đó, độ cúng nam và độ phá nam thi đấu 3 vòng, 6 tráo; các độ đua còn lại thi đấu 2 vòng, 4 tráo. Bên cạnh các nội dung dành cho nam và nữ, giải còn có nội dung nam, nữ phối hợp.

Trên đường đua, các ghe bám đuổi quyết liệt, đặc biệt ở những thời điểm lộn vè. Tiếng reo hò của cổ động viên hòa cùng nhịp chèo tạo nên không gian sôi động trên sông Hương. Công tác tổ chức, trọng tài và lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cũng được triển khai nhằm phục vụ cuộc đua.

Giải đua ghe truyền thống không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là một nét đẹp văn hóa gắn với vùng đất Cố đô. Hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.”

Qua nhiều lần tổ chức, giải đua tiếp tục góp phần duy trì và phát triển môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Huế. Hình ảnh những chiếc ghe rẽ sóng trên sông Hương trong ngày Quốc khánh, cùng sự cổ vũ của người dân và du khách, tạo nên một không gian văn hóa-thể thao đặc trưng của thành phố di sản.

Đáng chú ý, trong lần đầu tham dự, đội đua xã A Lưới 4 đã giành giải Nhất ở độ cúng nam, tạo dấu ấn tại giải năm nay./.

Một buổi chiều ở Huế: Dạo quanh chùa Thiên Mụ và chèo SUP ngắm hoàng hôn trên sông Hương Chỉ với vài giờ đồng hồ, du khách có thể trải qua hai sắc thái rất khác của Cố đô: sự tĩnh tại nơi chùa Thiên Mụ và cảm giác tự do khi chèo SUP trên dòng sông Hương.