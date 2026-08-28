Champions League: Nhiều trận 'đại chiến' tại vòng phân hạng

Rạng sáng 28/8 (theo giờ Việt Nam), tại Monaco, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm vòng phân hạng Champions League mùa giải 2026-2027.

Champions League có sự tham dự của 36 đội bóng. Mỗi câu lạc bộ chạm trán 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Sau khi hoàn tất 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải bước vào vòng play-off, trong khi 8 đội cuối bảng sẽ bị loại.

Theo kết quả bốc thăm, vòng phân hạng Champions League mùa này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với nhiều trận "đại chiến" khi các đội bóng mạnh phải đối đầu nhau.

Đương kim vô địch Paris Saint-Germain và á quân Arsenal sẽ phải đối mặt nhiều thách thức trên hành trình của mình ở giải đấu.

Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique sẽ phải chạm trán hai đối thủ mạnh là Barcelona và Manchester City. Ngoài ra, PSG còn gặp Aston Villa, Villarreal, Como, Roma, Galatasaray, Slovan Bratislava.

Thử thách dành cho á quân Arsenal còn lớn hơn khi họ phải gặp nhiều đối thủ khó chơi như Bayern Munich, Real Madrid, Borussia Dortmund và Napoli.

Các đối thủ còn lại của Pháo thủ là Lille, Sabah, Real Betis và Slavia Prague cũng hứa hẹn sẽ mang đến những khó khăn cho Arsenal.

Manchester United cũng sẽ trở lại hành trình ở Champions League không hề dễ dàng. Họ sẽ phải đối đầu các đội bóng như Bayern Munich, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Villarreal, Como, RB Leipzig và Sabah.

Trong khi đó, Real Madrid sẽ đối đầu Arsenal, Inter, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK Athens.

Còn với Bayern Munich, ngoài việc phải gặp Arsenal và Manchester United, đội bóng này còn phải đối đầu Atletico Madrid, Real Betis, Bodo/Glimt, Slavia Prague, Lille, Viking.

League Phase Champions League 2026/27 sẽ bắt đầu từ ngày 8/9/2026. Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 27/1/2027.

Kết quả bốc thăm của nhóm 1.