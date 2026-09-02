ASIAD 20: Thử thách trẻ hóa và mục tiêu tứ kết của bóng đá nữ Việt Nam

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản trong một thời điểm đặc biệt: đội tuyển đang đứng trước cuộc chuyển giao thế hệ lớn, đồng thời phải đối mặt với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Mục tiêu lọt vào tứ kết tại giải đấu là khả thi, nhưng để biến mục tiêu đó thành hiện thực, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải giải quyết đồng thời bài toán nhân sự, bản lĩnh thi đấu và khoảng cách chuyên môn với những đối thủ trực tiếp.

ASIAD 20 là một cột mốc quan trọng

Những ngày cuối tháng 8, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam vẫn duy trì tập luyện với cường độ cao tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Sau hơn ba tuần hội quân, 29 cầu thủ đang được huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thử nghiệm đội hình, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến 6/9.

ASIAD 20 là một cột mốc quan trọng đối với quá trình tái cấu trúc đội tuyển nữ Việt Nam. Sự thay đổi thể hiện rõ nhất ở danh sách triệu tập. Huỳnh Như, một trong những cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất lịch sử đội tuyển, không có tên. Tuyết Dung cũng vắng mặt. Với riêng Huỳnh Như, khoảng trống để lại không chỉ nằm ở chuyên môn. Cô từng là đội trưởng, là chân sút số một lịch sử đội tuyển và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế hiếm có của bóng đá nữ Việt Nam.

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Huỳnh Như từng ghi 70 bàn sau 121 lần khoác áo đội tuyển, đồng thời là một trong những cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu. Bởi vậy, việc không triệu tập Huỳnh Như cho ASIAD 20 không đơn thuần là quyết định nhân sự. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đội tuyển đã bước sang một chu kỳ phát triển mới.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng xác định đây là giai đoạn cần tìm kiếm những nhân tố kế cận. Những cái tên như Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu hay Ngọc Minh Chuyên được trao cơ hội để từng bước làm quen với môi trường đội tuyển.

Đây là hướng đi cần thiết nếu Việt Nam muốn duy trì sức cạnh tranh lâu dài, bởi việc phụ thuộc quá lâu vào một thế hệ cầu thủ từng tạo nên thành công sẽ khiến quá trình thay thế trở nên khó khăn hơn khi những trụ cột đồng loạt bước qua thời kỳ đỉnh cao.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tuy nhiên, trẻ hóa không có nghĩa là xóa bỏ kinh nghiệm. Kim Thanh, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Hải Yến vẫn là những mắt xích quan trọng. Trong một đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, kinh nghiệm của nhóm này càng có giá trị bởi ASIAD không phải sân chơi mà những sai số về tâm lý dễ dàng được sửa chữa.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển cũng chịu thêm tổn thất khi trung vệ Trần Thị Duyên không thể dự ASIAD 20 vì chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải. Cầu thủ này đã trải qua phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và dự kiến cần từ 6 đến 9 tháng để hồi phục. Đây là tổn thất đáng kể đối với hàng phòng ngự, nhất là khi Trần Thị Duyên từng có kinh nghiệm thi đấu tại ASIAD 19.

Như vậy, bài toán của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc không chỉ là đưa cầu thủ trẻ vào đội hình, mà còn phải duy trì sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong điều kiện lực lượng liên tục có biến động. Điểm đáng chú ý khác nằm ở cách Ban huấn luyện xây dựng lối chơi. Đội tuyển được yêu cầu chủ động hơn trong cả tấn công và phòng ngự, đồng thời có khả năng chuyển đổi giữa gây sức ép, kiểm soát bóng và phản công. Đây là yêu cầu phù hợp với xu hướng bóng đá nữ hiện đại, nhưng cũng là thử thách lớn bởi thay đổi cách vận hành luôn đòi hỏi thời gian.

Kế hoạch chuẩn bị vì thế được xây dựng theo hướng tăng dần mức độ cạnh tranh. Đội tuyển tập luyện trong nước từ ngày 7-30/8, dự kiến có ba trận đấu tập, sau đó sang Trung Quốc thi đấu thêm hai trận giao hữu. Tổng cộng năm trận thực chiến sẽ được sử dụng để rà soát lực lượng trước khi rút danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ chính thức tham dự ASIAD.

Ban huấn luyện đồng thời điều chỉnh giờ tập để cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết và khung giờ thi đấu tại Nhật Bản. Đây là sự chuẩn bị cần thiết, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng đội tuyển biến những thử nghiệm trên sân tập thành sự ổn định trong thi đấu chính thức.

Bài toán tứ kết và khoảng cách cần thu hẹp

Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam vào bảng A cùng Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Với 12 đội được chia thành ba bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Vì vậy, việc Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng là có cơ sở về mặt thể thức. Nhưng tương quan chuyên môn cho thấy đây sẽ là cuộc cạnh tranh rất sít sao phía sau Nhật Bản.

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng nữ thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 37, Đài Loan (Trung Quốc) thứ 40, Thái Lan thứ 49, trong khi Nhật Bản đứng thứ 5. Điều đó cho thấy Nhật Bản đang ở một đẳng cấp khác, còn Việt Nam có vị trí tương đối thuận lợi so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra hồi tháng 3, Việt Nam đánh bại Ấn Độ 2-1 trong trận ra quân, nhưng sau đó thua Đài Loan (Trung Quốc) 0-1 và Nhật Bản 0-4. Kết quả này khiến Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) giành quyền vào tứ kết với vị trí thứ hai bảng C.

Đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đây chính là cơ sở để nhìn nhận mục tiêu tứ kết tại ASIAD 20 một cách thực tế hơn. Đài Loan (Trung Quốc) không còn là đối thủ chỉ được đánh giá bằng thứ hạng trên bảng xếp hạng. Họ đã trực tiếp đánh bại Việt Nam ở giải đấu cấp châu lục gần nhất. Vì thế, trận ra quân ngày 14/9 có thể xem là trận đấu mang tính bản lề đối với hành trình của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

Nếu giành được kết quả thuận lợi trước Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam sẽ tạo ra lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành một trong những vị trí đi tiếp. Ngược lại, một thất bại sẽ khiến áp lực tăng lên đáng kể trước khi phải đối đầu Nhật Bản và Thái Lan.

Nhật Bản là thử thách lớn nhất khi đội bóng này hiện đứng thứ 5 thế giới và vừa vô địch Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026 ở Australia. Tại giải đấu này, Nhật Bản từng thắng Việt Nam 4-0. Khoảng cách đó cho thấy việc đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí đầu bảng với đội chủ nhà là không thực tế. Điều hợp lý hơn là Việt Nam cần coi trận gặp Nhật Bản ngày 17/9 là cơ hội kiểm chứng khả năng phòng ngự, chuyển trạng thái và sức chịu đựng trước một đối thủ có trình độ vượt trội.

Trận đấu với Thái Lan ngày 21/9 vì thế có thể trở thành cuộc quyết định. Thái Lan hiện đứng thứ 49 thế giới, thấp hơn Việt Nam 12 bậc, nhưng khoảng cách trên bảng xếp hạng không đủ lớn để tạo ra sự chênh lệch rõ ràng. Đáng chú ý hơn, bóng đá nữ Thái Lan vẫn duy trì kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu châu lục.

Đội tuyển Việt Nam từng gặp bài toán tương tự tại ASIAD 19. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành 6 điểm sau ba trận vòng bảng nhưng vẫn bị loại vì không nằm trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Bài học từ giải đấu tại Trung Quốc cho thấy trong thể thức có tính cạnh tranh cao, một trận thắng hay một bàn thắng không chỉ có ý nghĩa về điểm số mà còn có thể quyết định cả khả năng đi tiếp.

ASIAD 20 vì thế không chỉ là cuộc thi đấu để xác định đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở đâu tại châu Á. Đây còn là phép thử đầu tiên ở quy mô lớn đối với thế hệ mới sau giai đoạn thành công kéo dài của những Huỳnh Như, Tuyết Dung và các cầu thủ cùng thế hệ.

Nếu vượt qua vòng bảng, đội tuyển có thể xem đó là bước tiến quan trọng của quá trình chuyển giao. Nhưng để thực sự "vươn tầm châu lục", mục tiêu không thể dừng ở một lần vào tứ kết. Khoảng cách với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Australia vẫn còn rất lớn. Ngay cả trước những đối thủ ở nhóm cạnh tranh trực tiếp như Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, Việt Nam cũng chưa tạo được khoảng cách đủ an toàn.

Do đó, giá trị lớn nhất của ASIAD 20 có thể không chỉ nằm ở một kết quả cụ thể, mà ở khả năng đội tuyển xác lập được một bộ khung mới, tạo ra những cầu thủ đủ năng lực kế thừa và từng bước nâng chất lượng thi đấu ở những trận đấu đỉnh cao.

Với mục tiêu vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước một nhiệm vụ vừa sức nhưng đầy áp lực. Thành công tại Nhật Bản sẽ là tín hiệu tích cực cho quá trình chuyển giao, ngược lại, nếu không thể đi tiếp, những khoảng trống về lực lượng và khoảng cách chuyên môn với nhóm đầu châu lục sẽ được bộc lộ rõ hơn.

Trong bối cảnh đó, ASIAD 20 không chỉ là câu chuyện về một tấm vé tứ kết, đó là bài kiểm tra về khả năng Việt Nam tạo ra một thế hệ mới, trở thành nền tảng cho chặng đường tiếp theo của bóng đá nữ nước nhà./.

Đội tuyển Nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam được tiếp sức trước ASIAD 2026 Chương trình đồng hành, tiếp sức trước mỗi giải đấu không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần đối với các cầu thủ, mà còn góp phần lan tỏa sự quan tâm, cổ vũ của cộng đồng dành cho các đội tuyển.