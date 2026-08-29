Thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản

Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TDTTVN (ngày 24/8/2026) về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản.

Theo quyết định, Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn; ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao làm Phó Trưởng đoàn.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026 tại Nhật Bản. Thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội bao gồm các vận động viên xuất sắc ở nhiều bộ môn trọng điểm như, điền kinh, bắn súng, bơi, võ thuật (wushu, karate, taekwondo, jujitsu), cầu mây, rowing, canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ...; đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, chuyên gia quốc tế.

Về công tác bảo đảm kinh phí, Cục Thể dục thể thao Việt Nam chi trả cho 343 thành viên thuộc lực lượng nòng cốt, bao gồm vé máy bay, tiền ăn ở, trang thiết bị thi đấu, bảo hiểm và các chi phí liên quan.

Trong khi đó, các địa phương, liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia chủ động bảo đảm kinh phí cho 155 thành viên còn lại.

Sự phối hợp này phản ánh rõ nét hiệu quả của mô hình kết hợp nguồn lực nhà nước với công tác xã hội hóa thể thao, tạo nền tảng vững chắc cho toàn đoàn yên tâm thi đấu.

ASIAD không chỉ là đấu trường so tài trình độ chuyên môn đỉnh cao mà còn là nơi thể hiện ý chí, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Sự chuẩn bị chu đáo từ khâu huấn luyện, dinh dưỡng, y tế đến hậu cần thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và ngành thể thao đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà.

Đóng vai trò là những “Đại sứ văn hóa” tại ASIAD 20, 498 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam mang theo không chỉ mục tiêu chinh phục những tấm huy chương cao quý mà còn cả thông điệp về một Việt Nam đoàn kết, năng động và phát triển./.

Đội tuyển Nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam được tiếp sức trước ASIAD 2026 Chương trình đồng hành, tiếp sức trước mỗi giải đấu không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần đối với các cầu thủ, mà còn góp phần lan tỏa sự quan tâm, cổ vũ của cộng đồng dành cho các đội tuyển.

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