Viettel Telecom đồng hành cùng đội tuyển U20 Việt Nam tại Vòng loại châu Á 2027

Sáng nay 28/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Tổng công ty Viễn thông Viettel tổ chức Lễ ký kết, công bố Nhà Tài trợ chính Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch U20 châu Á 2027 - Bảng C.

Đây là lần đầu tiên Tổng Công ty Viễn thông Viettel đồng hành cùng vòng loại giải đấu cấp độ U20, thể hiện cam kết tiếp năng lượng cho thế hệ bóng đá trẻ của Việt Nam.

Vòng loại Giải bóng đá Vô địch U20 châu Á 2027 – Bảng C sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 6/9/2026 tại Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những giải đấu quốc tế quan trọng, nơi thử lửa và tôi luyện những tài năng trẻ xuất sắc, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà.

Nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ bóng đá trên cả nước, toàn bộ các trận đấu tại Bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ được phát sóng trực tiếp trọn vẹn trên các kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ứng dụng giải trí TV360 của Viettel Telecom.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: "Sự đồng hành của Tổng Công ty Viễn thông Viettel không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức mà còn tiếp thêm động lực to lớn cho các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục."

"TV360 của Viettel Telecom cam kết không chỉ mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm thể thao đỉnh cao trên nền tảng số mà còn tiếp sức cho thế hệ trẻ lan tỏa tinh thần dân tộc. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác chặt chẽ giữa Viettel và VFF sẽ góp phần tạo nên một kỳ Vòng loại thành công rực rỡ, tiếp đà cho bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục," ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc TV360 chia sẻ.

Với thông điệp đồng hành cùng thể thao và thế hệ trẻ, Viettel khẳng định cam kết sát cánh cùng bóng đá Việt Nam trên con đường chinh phục những mục tiêu quốc tế mới.

Đội tuyển U20 Việt Nam hiện được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikeuchi, với nhiều cầu thủ đáng chú ý thuộc thế hệ sinh năm 2007 trở về sau như Nguyễn Lê Phát, Trần Gia Bảo, Nguyễn Thiên Phú…

Theo kế hoạch, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Phú Thọ trong những ngày tới để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi bước vào Vòng loại U20 châu Á 2027.

Đội tuyển sẽ có trận ra quân gặp U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 31/8 trên Sân vận động Việt Trì. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi lần lượt đối đầu U20 Palestine vào ngày 3/9 và U20 Iran vào ngày 6/9./.

Lịch thi đấu của đội tuyển U20 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại U20 châu Á 2027 Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 cùng với các đội tuyển Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine.