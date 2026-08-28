Chính phủ tặng thưởng cho Đội tuyển Bóng đá Việt Nam

Ngày 28/8, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định biểu dương và thưởng đột xuất cho Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia sau thành tích xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026).

Sự ghi nhận kịp thời này của Chính phủ không chỉ là phần thưởng vật chất mang ý nghĩa động viên sâu sắc, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao nước nhà nói chung và bóng đá đỉnh cao nói riêng.

Trong trận chung kết lượt về diễn ra nghẹt thở tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, ý chí thi đấu quật cường và chiến thuật hợp lý để hòa 2-2 trước đội tuyển Thái Lan.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu mốc lịch sử lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương giải đấu khu vực ngay trên sân nhà.

Hành trình bất bại tại ASEAN Cup 2026 của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik là minh chứng thuyết phục cho tinh thần đoàn kết, sự chuẩn bị nghiêm túc cùng khát vọng cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Trải qua các vòng đấu căng thẳng, các tuyển thủ đã vượt qua nhiều áp lực, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu giàu cảm xúc và chuyên môn cao.

Quyết định tặng thưởng 300 triệu đồng của Chính phủ chính là lời khẳng định về giá trị của sự nỗ lực, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam không đơn thuần là một danh hiệu thể thao, mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Sự động viên quý báu từ Chính phủ là động lực to lớn để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ tiếp tục giữ vững phong độ, đầu tư bài bản, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các đấu trường châu lục cũng như thế giới trong giai đoạn tiếp theo./.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam Ngay sau khi Đội tuyển Bóng đá Việt Nam đăng quang tại Giải vô địch Đông Nam Á, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi thư chúc mừng, biểu dương thành tích của toàn đội.