Ban tổ chức ASIAD 2026 khẳng định đủ chỗ ở cho hơn 17.000 người

Ngày 28/8, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 khẳng định sẽ bố trí đủ chỗ ở cho toàn bộ hơn 17.000 vận động viên và quan chức đăng ký hợp lệ.

Cam kết mới được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Ban tổ chức ASIAD 2026 Hideaki Omura cảnh báo Ban tổ chức không đủ nhân lực và ngân sách để tiếp nhận số người tăng thêm. Khi đó, ông Omura cho biết những người vẫn muốn tham dự có thể phải tự thu xếp chỗ ở.

Tuy nhiên, trong tuyên bố chung mới nhất, Ban tổ chức và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) cho biết tất cả hơn 17.000 vận động viên và quan chức đã hoàn tất đăng ký trước thời hạn đăng ký đích danh vào tháng 7/2026 đều được bố trí nơi lưu trú phù hợp với yêu cầu của Đại hội. Trừ những trường hợp đặc biệt, Ban tổ chức cũng sẽ không tiếp nhận thêm đăng ký mới.

ASIAD 2026, diễn ra tại Nagoya và các khu vực khác của tỉnh Aichi từ ngày 19/9 đến 4/10, ban đầu dự kiến đón khoảng 15.000 vận động viên và quan chức. Tuy nhiên, OCA tuần trước cho biết số người đăng ký đã tăng lên khoảng 17.000, gồm 11.000 vận động viên và 6.000 quan chức. Ban tổ chức thừa nhận con số cuối cùng vẫn có thể biến động từng ngày.

Việc số người tham dự tăng thêm khoảng 2.000 người gây áp lực đáng kể lên công tác lưu trú, bởi ASIAD 2026 không xây dựng làng vận động viên riêng.

Để tiết kiệm chi phí, Ban tổ chức sử dụng kết hợp tàu du lịch, các khu nhà lưu trú tạm thời và khách sạn. Trong đó, tàu du lịch Costa Serena của Italy dự kiến tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 vận động viên. Khoảng 2.000 vận động viên và quan chức khác sẽ lưu trú tại các khu nhà tạm có kết cấu tương tự container, còn số còn lại được bố trí tại các khách sạn.

Ban tổ chức cũng bác bỏ thông tin cho rằng họ đang tìm cách giảm số lượng người tham dự để giải quyết bài toán chỗ ở.

Theo phương án hiện nay, chỉ một số quan chức của các đoàn sẽ tự thu xếp nơi lưu trú, trong khi các vận động viên và thành viên đã đăng ký trong thời hạn quy định đều được bảo đảm chỗ ở.

Ban tổ chức và OCA khẳng định các khâu chuẩn bị cuối cùng vẫn đang diễn ra đúng tiến độ, đồng thời tin tưởng kế hoạch lưu trú sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi mùa bão tại Nhật Bản trong tháng 9 và tháng 10./.

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch Ban tổ chức ASIAD 2026 đề nghị Hội đồng Olympic châu Á sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người.