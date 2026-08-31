U20 Việt Nam nhận thất bại trước Triều Tiên ở trận ra quân Vòng loại châu Á 2027

Tối 31/8, đội tuyển U20 Việt Nam bước vào trận ra quân ở Vòng loại U20 châu Á 2027, tiếp đón đối thủ U20 Triều Tiên trên Sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Những phút đầu trận chứng kiến thế trận áp đảo của đội khách. Với sức vóc và nền tảng thể chất vượt trội, các cầu thủ U20 Triều Tiên nhanh chóng làm chủ trận đấu. Tiền đạo mang áo số 10 Kim Yu Jin liên tục có những pha đi bóng tốc độ, "khoan" vào hành lang cánh trái của U20 Việt Nam.

Phút thứ 21, thủ môn Hoa Xuân Tín phải liên tiếp cứu thua cho U20 Việt Nam, sau hai pha dứt điểm ở cự ly gần lần lượt của Ri Kang Rim và Kim Hyon Jun.

Phút thứ 34, từ quả phạt góc bên phía cánh phải, thủ quân Nguyễn Quốc Khánh có pha đánh đầu nối để chuyền bóng cho Nguyễn Lê Phát. Đáng tiếc là ở cự ly cận thành, cầu thủ mang áo số 10 của U20 Việt Nam lại đưa bóng đi lên trời.

​Những phút cuối trận, U20 Triều Tiên tiếp tục nỗ lực tấn công, nhưng U20 Việt Nam tổ chức phòng ngự kín kẽ để bảo toàn mành lưới. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

U20 Việt Nam gặp khó khăn trước đối thủ U20 Triều Tiên. (Ảnh: VFF)

Ngay sau khi hiệp hai mới trôi qua được 15 giây, lưới của đội chủ nhà U20 Việt Nam đã phải rung lên. Nhận đường chuyền bổng của đồng ​đội, Kim Yu Jin thoát xuống, vượt qua sự truy cản của Lê Huy Việt Anh trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Xuân Tín, mở tỷ số 1-0 cho U20 Triều Tiên.

Chỉ 5 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho đội khách. Pak Kwang Song có pha đi bóng cắt ngang khung thành trước khi tung ra pha dứt điểm, lực đi căng buộc thủ môn Xuân Tín phải đẩy bóng, tạo cơ hội để Ri Hyok Gwang băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U20 Triều Tiên.

Bàn thua liên tiếp đến với U20 Việt Nam. Phút thứ 58, lại là Kim Yu Jin thoát xuống, đi bóng vượt qua Đinh Quang Kiệt trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Xuân Tín, nâng cách biệt lên 3 bàn cho U20 Triều Tiên.

Với lợi thế 3 bàn, U20 Triều Tiên chủ động giảm nhịp độ tấn công, nhưng vẫn tạo được thêm một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.

Không thể tạo ra đột biến ở khoảng thời gian cuối trận, U20 Việt Nam chấp nhận kết quả thua 0-3 ở trận ra quân Vòng loại U20 châu Á 2027.

Thất bại trước U20 Triều Tiên khiến U20 Việt Nam tạm xếp cuối bảng sau lượt trận đầu tiên. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 3/9, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ tiếp đón U20 Palestine trên sân Việt Trì, Phú Thọ./.

Lịch thi đấu của đội tuyển U20 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

U20 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại vòng loại Giải U20 châu Á 2027 Toàn đội U20 Việt Nam đang có quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu thi đấu tốt tại vòng loại Giải U20 châu Á 2027 vì màu cờ sắc áo và mong muốn nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.