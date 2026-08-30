Thắng đậm 5-0, Câu lạc bộ Công an Hà Nội bảo vệ thành công Siêu Cúp quốc gia

Tối 30/8, Câu lạc bộ Công an Hà Nội có màn trình diễn ấn tượng trên sân Hàng Đẫy, khi giành chiến thắng áp đảo trước Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 5-0, bảo vệ thành công chức vô địch Siêu Cúp bóng đá quốc gia - Cúp THACO 2025/2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội nhanh chóng chiếm thế chủ động bằng những pha lên bóng ở hai biên. Sức ép được cụ thể hóa ở phút thứ 8, khi Cao Pendant Quang Vinh đi bóng bên cánh trái rồi tạt bóng chính xác để Alan bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Patrik Lê Giang, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát khu vực giữa sân và tổ chức phòng ngự. Thủ môn Patrik Lê Giang liên tục phải trổ tài cứu thua trước sức ép của đối phương.

Đến phút 27, Alan hoàn tất cú đúp. Hàng phòng ngự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phá bóng không tốt, tạo điều kiện để tiền đạo người Brazil áp sát và dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội bóng chủ sân Hàng Đẫy tiếp tục duy trì sức ép và có bàn thứ ba ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1. Tân binh Koko tận dụng khoảng trống ở hàng thủ đối phương, vượt qua Patrik Lê Giang rồi đưa bóng vào lưới trống. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 3-0 nghiêng về Công an Hà Nội.

Sang hiệp 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, Công an Hà Nội khai thác hiệu quả những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Phút 62, Quang Hải, Đình Bắc và Văn Hậu được tung vào sân. Chỉ ít phút sau, Đình Bắc ghi dấu ấn khi nhận đường chọc khe của Leo Artur, bứt tốc đối mặt Patrik Lê Giang rồi dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 69.

Đình Bắc chia vui với đội trưởng Quang Hải sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Công an Hà Nội ở phút 69. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Phút 72, Leo Artur thực hiện đường tạt bóng chính xác để Putros đánh đầu lái bóng vào góc xa, ấn định chiến thắng 5-0 cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2025/2026 - Cúp THACO là lần thứ 27 giải đấu được tổ chức. Đây là trận đấu giữa nhà vô địch V.League 2025/2026 và nhà vô địch Cúp Quốc gia 2025/2026, đồng thời là trận đấu mở màn mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2026/2027. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hai đội bóng thuộc lực lượng Công an nhân dân gặp nhau trong trận tranh siêu cúp

Đội chiến thắng nhận cúp vàng phiên bản mới, bảng danh vị, huy chương và 300 triệu đồng từ Ban tổ chức. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trao thêm 500 triệu đồng, nâng tổng tiền thưởng dành cho nhà vô địch lên 800 triệu đồng. Đội còn lại nhận 200 triệu đồng; Cầu thủ ghi bàn đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng nhận 10 triệu đồng.

Với chiến thắng này, Công an Hà Nội đã bảo vệ thành công danh hiệu và có màn khởi đầu thuyết phục trước mùa giải V.League 1-2026/2027.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng trở thành câu lạc bộ thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công Siêu Cúp quốc gia, sau Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Câu lạc bộ Hà Nội./.

V-League 1-2025/2026: Câu lạc bộ Công an Hà Nội lên ngôi vô địch sớm Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức đăng quang ngôi vô địch V.League 1-2025/2026 trước 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà.

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