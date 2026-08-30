U20 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại vòng loại Giải U20 châu Á 2027

Tại cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại Giải U20 châu Á 2027, diễn ra sáng 30/8 tại tỉnh Phú Thọ, huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam Yutaka Ikeuchi khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng bước vào giải đấu với quyết tâm cao.

Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết trước thềm vòng loại, U20 Việt Nam nhận được sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các câu lạc bộ, đồng thời trải qua hai giai đoạn tập huấn nhằm chuẩn bị về chuyên môn và lực lượng.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, ông Yutaka Ikeuchi thừa nhận U20 Việt Nam chưa đạt kết quả như mong muốn tại Giải U20 Đông Nam Á. Tuy nhiên, qua giải đấu, các cầu thủ đã tích lũy thêm kinh nghiệm, rút ra nhiều bài học để có sự chuẩn bị tốt hơn cho vòng loại U20 châu Á 2027.

Về trận ra quân gặp U20 Triều Tiên, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết Ban huấn luyện đã nghiên cứu băng hình các trận đấu của U20 Triều Tiên, đồng thời dựa trên kinh nghiệm thi đấu tại các giải khu vực để xây dựng phương án chuẩn bị. Ông đánh giá U20 Triều Tiên là đội bóng rất mạnh và khẳng định U20 Việt Nam sẽ thi đấu hết sức.

Về lực lượng, U20 Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi chấn thương của một số cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết hai đợt tập huấn vừa qua đã giúp các cầu thủ nâng cao trình độ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đội tuyển.

Theo Đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh, việc trung vệ Đinh Quang Kiệt được gọi bổ sung sẽ giúp đội tăng cường sức mạnh về tinh thần và chiến thuật. Toàn đội đang có quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu thi đấu tốt tại vòng loại, vì màu cờ sắc áo và mong muốn nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Triều Tiên lúc 19 giờ ngày 31/8 trên Sân vận động Việt Trì. Sau đó, đội lần lượt gặp U20 Palestine ngày 3/9 và U20 Iran ngày 6/9. Các trận đấu của U20 Việt Nam đều diễn ra tại Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại bảng C, U20 Việt Nam cạnh tranh với U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine để giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết U20 châu Á 2027./.

U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại U20 châu Á 2027 Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 cùng với các đội tuyển Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine.