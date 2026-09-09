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Iran liệt kê các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Ngày 9/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chiến tranh với Mỹ có thể kết thúc nếu Washington ngừng đe dọa nước Cộng hòa Hồi giáo và đáp ứng các điều kiện của Tehran.

Minh Hiếu
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Iran liệt kê các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Thủ tướng Đức hủy điện đàm sau bình luận về bầu cử của ông Trump

Ấn Độ quan ngại cách LHQ thể hiện lãnh thổ trên bản đồ thế giới mới

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Iran #Mỹ #Xung đột Iran Mỹ #Vệ binh Cách mạng Iran #Chính sách đối ngoại Iran

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