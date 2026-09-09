Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran liệt kê các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ

Thủ tướng Đức hủy điện đàm sau bình luận về bầu cử của ông Trump

Ấn Độ quan ngại cách LHQ thể hiện lãnh thổ trên bản đồ thế giới mới

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Minh Hiếu