Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran ở Vịnh Oman

Ngày 5/9, Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công và phá hủy 3 tàu chở dầu có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau khi tổ chức quân sự Iran nổ súng vào các tàu chiến Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ: "Sau các cuộc tấn công thất bại của Iran, CENTCOM đã vô hiệu hóa vĩnh viễn các tàu chở dầu thô M/T Downy của IRGC ngoài khơi đảo Kharg và M/T Stark 1 gần Jask. Lực lượng Mỹ cũng đã phá hủy hoàn toàn tàu chở dầu thô không tải M/T Kylo... ở Vịnh Oman, tấn công con tàu vào nhiều vị trí trọng yếu khiến nó không thể hoạt động được sau khi thủy thủ đoàn được lệnh bỏ tàu."

Vịnh Oman là vùng biển liền kề với Vịnh Persian, được nối với nhau qua eo biển Hormuz chiến lược.

Trước đó, cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu chở dầu của Iran đã trở thành mục tiêu tấn công tên lửa của Mỹ sáng 5/9 ở vị trí cách đảo Kharg (miền Nam Iran) khoảng 10km.

Tin cho biết 4 quả tên lửa do lực lượng Mỹ bắn đã trúng tàu chở dầu. Theo Tasnim, cuộc tấn công không gây thương vong và các thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán khỏi tàu.

Tuần trước, giao tranh giữa hai bên đã tiếp tục sau 6 tháng xung đột với các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông.

Hai bên cũng đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược. Iran chặn đường đi của các tàu thuyền trong khi Washington duy trì lệnh phong tỏa ngược lại các cảng của Iran./.

Mỹ gia tăng sức ép với Iran trên nhiều phương diện Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt Golden Global, một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).