Thế giới

Trung Đông

Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran ở Vịnh Oman

Quân đội Mỹ đã tấn công và phá hủy 3 tàu Iran liên quan IRGC sau các cuộc tấn công, làm leo thang căng thẳng tại Vịnh Oman và eo biển Hormuz.

Bích Liên
Quang cảnh vịnh Persian nhìn từ thành phố cảng Busher, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh vịnh Persian nhìn từ thành phố cảng Busher, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/9, Quân đội Mỹ thông báo đã tấn công và phá hủy 3 tàu chở dầu có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau khi tổ chức quân sự Iran nổ súng vào các tàu chiến Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ: "Sau các cuộc tấn công thất bại của Iran, CENTCOM đã vô hiệu hóa vĩnh viễn các tàu chở dầu thô M/T Downy của IRGC ngoài khơi đảo Kharg và M/T Stark 1 gần Jask. Lực lượng Mỹ cũng đã phá hủy hoàn toàn tàu chở dầu thô không tải M/T Kylo... ở Vịnh Oman, tấn công con tàu vào nhiều vị trí trọng yếu khiến nó không thể hoạt động được sau khi thủy thủ đoàn được lệnh bỏ tàu."

Vịnh Oman là vùng biển liền kề với Vịnh Persian, được nối với nhau qua eo biển Hormuz chiến lược.

Trước đó, cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin một tàu chở dầu của Iran đã trở thành mục tiêu tấn công tên lửa của Mỹ sáng 5/9 ở vị trí cách đảo Kharg (miền Nam Iran) khoảng 10km.

Tin cho biết 4 quả tên lửa do lực lượng Mỹ bắn đã trúng tàu chở dầu. Theo Tasnim, cuộc tấn công không gây thương vong và các thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán khỏi tàu.

Tuần trước, giao tranh giữa hai bên đã tiếp tục sau 6 tháng xung đột với các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông.

Hai bên cũng đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược. Iran chặn đường đi của các tàu thuyền trong khi Washington duy trì lệnh phong tỏa ngược lại các cảng của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tàu chở dầu #tàu chiến Mỹ #Vịnh Persian #Vịnh Oman #eo biển Hormuz Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước vùng Vịnh tìm đường mới cho “vàng đen”

Xung đột tại eo biển Hormuz đang khiến các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh ồ ạt mở rộng tuyến đường ống trên bộ nhằm giảm phụ thuộc hàng hải, bảo vệ nguồn cung và định hình lại bản đồ xuất khẩu khu vực.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Mỹ cảnh báo vòng xoáy bạo lực leo thang

Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Trung Đông lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn; đồng thời theo dõi thông tin từ sân bay và các hãng hàng không.