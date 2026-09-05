Khai giảng năm học 2026-2027: Hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội háo hức đến trường

Sáng 5/9, hơn 25 triệu học sinh cả nước đồng loạt bước vào năm học 2026-2027. Tại Hà Nội, hơn 2,3 triệu học sinh khai giảng trong bối cảnh mạng lưới trường lớp được sắp xếp lớn.

Sáng 5/9, hơn 25 triệu học sinh trên cả nước đồng loạt bước vào năm học 2026-2027 với lễ khai giảng được tổ chức thống nhất theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Năm học mới diễn ra sau khi các địa phương hoàn thành đợt sắp xếp trường lớp quy mô lớn.

Tại Hà Nội, hơn 2,3 triệu học sinh bước vào năm học mới, tăng khoảng 37.800 em so với năm học trước. Thành phố đồng thời đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, xây mới, cải tạo và mở rộng hàng trăm trường học.

Tại Trường Trung học cơ sở Kim Liên, lễ khai giảng mang dấu ấn đặc biệt khi nhà trường chính thức mang tên mới sau 54 năm phát triển với tên gọi Trường Trung học cơ sở Đống Đa.

Thầy và trò nhà trường đặt mục tiêu tiếp nối truyền thống, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường chuyển đổi số, giáo dục STEM, ngoại ngữ và phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh/.