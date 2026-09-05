Ga Sài Gòn thông thoáng trong ngày mở bán vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Sáng 5/9, ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn hệ thống. Tại ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), lượng khách đến mua vé trực tiếp không đông như những đợt mở bán vé Tết các năm trước.

Ghi nhận tại ga Sài Gòn sáng 5/9, lượng khách đông nhất tập trung vào thời điểm bắt đầu mở bán vé lúc 8 giờ với khoảng 80 người chờ mua vé. Sau đó, lượng khách đến ga không nhiều, người dân dễ dàng lựa chọn và mua vé theo nhu cầu. Mỗi hành khách chỉ mất khoảng 30 phút chờ đợi để mua được vé, trong khi những năm trước có thời điểm phải chờ 3 - 4 giờ mới đến lượt.

Dù vậy, nhiều hành khách vẫn có mặt từ rất sớm do lo ngại phải xếp hàng chờ đợi lâu như mọi năm. Theo chị Lê Thị Lan (ngụ xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), chị có mặt tại ga Sài Gòn từ hơn 3 giờ sáng để chờ mua vé khứ hồi về Thanh Hóa. Do không rành công nghệ, chị chọn mua vé trực tiếp tại ga thay vì đặt vé trực tuyến.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Hùng (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có mặt tại ga lúc 7 giờ 30 và đến hơn 8 giờ đã mua được vé tàu Tết về quê vợ tại tỉnh Gia Lai (Bình Định trước đây). Anh Hùng cho biết: "Năm nay mua vé khá nhanh và dễ hơn trước đây, không còn đông khách và chờ đợi lâu. Tôi đến ga Sài Gòn trước giờ mở bán và chỉ mất một chút thời gian là mua được vé. Giá vé cơ bản cũng tương đương Tết Nguyên đán 2026, chỉ cao hơn một chút."

Dịp Tết, mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Cầm xấp vé vừa mua, anh Lê Đình Trường (quê Quảng Ninh) chia sẻ, sau khi tìm hiểu thông tin ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết, anh đến ga Sài Gòn mua vé.

Theo anh Trường, ga Sài Gòn năm nay thông thoáng hơn các năm trước. Gia đình anh mua 4 vé khứ hồi về Hà Nội, tổng chi phí khoảng 26 triệu đồng. Mức giá này không chênh lệch nhiều so với vé máy bay, nhưng gia đình thích đi tàu hơn vì giờ giấc chính xác.

Trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, từ ngày 23/1/2027 đến ngày 25/2/2027 (từ ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi), ngành đường sắt tổ chức 57 đoàn tàu với tổng số trên 800 toa xe, cung cấp khoảng 300.000 vé tàu đi suốt.

Các kênh bán vé chính thức của ngành Đường sắt gồm website www.dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; các ga, đại lý và điểm bán vé chính thức của ngành đường sắt; các ứng dụng và ví điện tử, ứng dụng ngân hàng, app bán vé tàu trên thiết bị di động. Tổng đài bán vé ga Sài Gòn: 1900.1520; ga Hà Nội: 1900.0109.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để phục vụ bán vé Tết, chi nhánh đã chuẩn bị từ khoảng một tuần trước, bảo đảm các điều kiện phục vụ hành khách, từ mặt bằng đến các cửa bán vé. Sau hai giờ mở bán, việc bán vé tại ga, đường truyền và công tác phục vụ hành khách đều diễn ra thông suốt.

Theo ông Lê Anh Tuấn, lượng khách đến ga Sài Gòn mua vé trực tiếp ít hơn các năm trước do ngành đường sắt đã mở bán vé trên website và các nền tảng trực tuyến khác, tạo thuận lợi cho người dân. Mặt bằng chung, giá vé năm nay tăng khoảng 4 - 8% so với năm trước, tùy ngày và chặng đi tàu.

Theo kế hoạch, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày 7 đôi tàu khách (SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24); 2 đôi tàu chạy tăng cường (TN3/4 và TN5/6) giữa Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đồng thời, ngành đường sắt vận hành 11 tàu khách khu đoạn để phục vụ người dân dịp Tết.

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 5/2 đến ngày 8/2/2027, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách để tổ chức chạy thêm một số đôi tàu khu đoạn như Sài Gòn - Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang, Hà Nội - Vinh và ngược lại, nhằm phục vụ hành khách đi du xuân./.

Ngành Đường sắt bắt đầu mở bán 300.000 vé tàu Tết Nguyên Đán Đinh Mùi Ngành Đường sắt mở bán vé tàu Tết Nguyên Đán Đinh Mùi cho hành khách và áp dụng nhiều chính sách giảm giá cho từng thời điểm và lịch trình.

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