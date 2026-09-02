Ngày cuối nghỉ lễ 2/9: Xe nối đuôi nhau về bến, đông nghẹt “thượng đế”

Chiều ngày 2/9, ngày nghỉ lễ cuối cùng của dịp Quốc khánh năm nay, các bến xe tại thành phố Hà Nội đông lượng phương tiện từ các tỉnh, thành chở người dân về lại Thủ đô.

Ghi nhận lúc 15h, các xe khách từ địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên… nối đuôi nhau vào Bến xe Giáp Bát. Khi xe dừng tại khu vực trả khách, người dân nhanh chóng xuống với lỉnh kỉnh đồ đạc sau hành trình mệt nhoài trở về Hà Nội.

Sau bữa cơm trưa, anh Trần Nam Khánh (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) được người thân chở ra Quốc lộ 1 đón xe. Nhiều phương tiện chở khách đi qua nhưng lái và phụ xe liên tục ra hiệu không đón khách bởi đã chật cứng người.

Chờ tới 30 phút mới có xe chịu mở cửa đón, anh Khánh vội vã lên xe và được chỉ vào chỗ có ghế nhựa ngay cửa.

“Xe 35 chỗ ngồi nhưng nhà xe ‘nhồi’ tới 50 khách, các ghế nhựa được xếp dọc lối đi nhằm lèn thêm khách. Thậm chí, chỗ cabin rộng sau ghế tài xế cũng được bố trí gần chục khách ngồi tựa lưng vào nhau. Trời nóng, xe đông đúc nên cảm thấy không khí rất ngột ngạt dù có điều hòa. Giá vé lên tới 120.000 đồng, cao gấp 50.000 đồng nếu so với ngày thường và đồng giá nếu đi từ thành phố Ninh Bình. Nhiều người đành phải chấp nhận vì nếu không trả sẽ khó có xe để lên Hà Nội,” anh Khánh thở dài nói.

Ngồi chờ người thân đến đón, chị Nguyễn Thị Thanh (xã Cát Thành, Ninh Bình) vẫn cảm thấy mệt nhoài sau hành trình kéo dài hơn 4 tiếng về Thủ đô.

Theo chị Thanh, chặng từ Hải Hậu-Giáp Bát cũng có nhiều xe khách, nhưng lượng người đi lên chiều nay quá đông so với lượng ghế cung ứng. Vì thế, nhiều xe không thể “cõng” thêm khách.

“Các tuyến xe về xã thường ngày đã luôn kín khách. Vào mỗi dịp nghỉ lễ, dù có điện thoại đặt chỗ sớm nhưng nhà xe cũng không dám nhận lời bởi khách quá đông. Ai lên trước thì chọn chỗ ngồi thuận lợi. Giá vé vẫn giữ nguyên là 110.000 đồng, nhưng nhà xe tận dụng mọi chỗ trống để ‘nêm’ chặt khách,” chị Thanh chia sẻ.

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách chủ yếu đi lại tập trung trên các tuyến từ Lào Cai, Hà Giang (cũ), Phú Thọ, Yên Bái (cũ), Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng trở về Hà Nội.

Đại diện Hãng xe Hải Vân cho biết các tuyến từ Sơn La, Điện Biên, Lào Cai trở về Hà Nội trong ngày hôm nay đã không còn chỗ trống do hành khách đã đặt chỗ cách đây vài ngày. Nhà xe bố trí nhiều chuyến trong ngày nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu “thượng đế" đi xe. Giá vé dao động từ 450.000-680.000 đồng/người.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết lượng hành khách đổ về bến đông nhất vào chiều nay, cao gấp 2 lần so với ngày thường, chủ yếu là các tuyến ngắn gồm: Thanh Hóa, Nam Định (cũ), Thái Bình (cũ), Ninh Bình.

“Bến xe đã huy động 100% cán bộ, công nhân viên trực trong những ngày lễ để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên tại các khu vực cửa vào và đón trả khách liên tục nhắc nhở, hướng dẫn nhà xe và người dân đi lại để giải tỏa khách nhanh chóng, tránh ùn tắc trong bến,” ông Tùng nhấn mạnh.

Theo ông Vương Duy Dũng, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, hành khách đổ về bến đông nhất vào ngày cuối nghỉ lễ, các khung giờ trưa và chiều nay sẽ tập trung cao nhất nên bến đã yêu cầu nhân viên hướng dẫn, điều tiết xe ra vào tại cửa bến hợp lý, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự và thuận lợi cho hành khách trở về Thủ đô.

“Dự kiến lượng khách về bến dao động khoảng 8.000-10.000 khách trong ngày hôm nay, càng về cuối giờ chiều, lượng phương tiện mỗi lúc một đông,” ông Dũng đánh giá.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, mệt mỏi sau hành trình từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội trong ngày cuối nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Trong ngày 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ước tính phục vụ 691 lượt chuyến bay cùng khoảng 120.000 lượt hành khách.

Trong ngày hôm nay, chiều khách nội địa đi ghi nhận 6 khung giờ cao điểm trải đều từ 6h đến 20h, mỗi khung giờ đều vượt mức 2.000 lượt khách. Đối với chiều nội địa đến, có tới 9 khung giờ cao điểm từ 9h đến 23h, cao nhất là khung giờ 19h-20h với gần 3.000 lượt khách./.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô đông đúc trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Lễ 2/9 Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, người dân hối hả trở lại Thủ đô, các cửa ngõ vào Hà Nội giao thông đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ.