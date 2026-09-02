Xã hội

Tai nạn giao thông giảm mạnh dịp lễ Quốc khánh, xử lý hơn 11.600 tài xế vi phạm

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 11 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải.

Hằng Trần
Giao thông tại đường Cổ Linh (Hà Nội) ngày 2/9. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)
Giao thông tại đường Cổ Linh (Hà Nội) ngày 2/9. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Chiều 2/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người và bị thương 134 người.

So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, tương đương 26,15%; số người chết giảm 54 người, tương đương 36,73%; số người bị thương giảm 26 người, tương đương 16,25%.

Đáng chú ý, trong 5 ngày nghỉ lễ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Riêng ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 53,97%, số người chết giảm 63,89% và số người bị thương giảm 44,74%.

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng và điều tiết giao thông.

Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 giấy phép lái xe và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Riêng trên đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm, trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ.

Các hành vi vi phạm khác gồm 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 138 trường hợp quá khổ giới hạn; 658 trường hợp chở quá số người quy định; 857 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 29 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Trên các tuyến đường cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 8.938 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 701 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý 11 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải.

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, khi lượng phương tiện trở về các đô thị tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và những khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Ngày 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 21.637 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 17.320 trường hợp. Trong đó có 2.969 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.694 trường hợp vi phạm tốc độ, 132 trường hợp chở quá số người quy định và 202 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tình hình giao thông tại các đô thị lớn và địa phương giáp ranh trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận phản ánh của người dân qua các nền tảng Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic để kịp thời xác minh, xử lý vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Cục Cánh sát giao thông cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cũng không đi vào làn dừng khẩn cấp, không dừng, đỗ tùy tiện trên đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác./.

(Vietnam+)
#An toàn giao thông #Tai nạn giao thông #Lực lượng cảnh sát #Vi phạm luật giao thông #Giao thông dịp lễ
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