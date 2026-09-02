Hương trà Việt trong không gian đa văn hóa Canada

Trong không khí sôi động của Lễ hội Latino 2026, gian hàng trà Việt Nam của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đã mang đến một điểm nhấn nhẹ nhàng, nhưng giàu ý nghĩa, góp thêm sắc màu Việt Nam trong bức tranh đa văn hóa của Canada.

Lễ hội Latino 2026 tại Burlington, cách Toronto (Canada) hơn một giờ chạy xe, là dịp để cộng đồng Mỹ Latinh và người dân địa phương cùng hòa mình vào không gian âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Giữa sắc màu rực rỡ của lễ hội, gian hàng trà Việt Nam của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đã thu hút mối quan tâm của nhiều khách tham quan vì một trải nghiệm khác biệt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết hương trà Việt mà anh mang tới giới thiệu là một cách để kể câu chuyện về Việt Nam thật giản dị, gần gũi, song có chiều sâu. Trà không chỉ là thức uống mà còn là phương tiện để mở đầu những cuộc trò chuyện và kết nối con người.

Trong một lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa Mỹ Latinh, nơi cà phê là thức uống quen thuộc với nhiều người, trà Việt Nam đã tạo nên một trải nghiệm mới lạ.

Với nhiều khách tham quan đến từ Colombia, đây là lần đầu tiên họ thưởng thức trà Việt Nam. Sự khác biệt giữa vị trà nhẹ, tự nhiên và văn hóa cà phê mạnh mẽ, sôi động đã mở ra những cuộc trò chuyện thú vị tại gian hàng.

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn (bên trái) tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan gian hàng. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Bà Anna Martinez, một khách tham quan người Colombia cho biết bà rất ấn tượng với hương vị tự nhiên và dễ uống của trà Việt trong lần thử đầu tiên và muốn giới thiệu với bạn bè, hàng xóm và mọi người trong cộng đồng của bà về trà và cách thưởng thức trà Việt Nam.

Ông Fausto, một khách tham quan người Colombia khác lại cảm nhận trà Việt Nam theo một cách rất riêng khi thấy vị ngọt, thanh mát của trà. Ông nhận xét nó rất tuyệt và phù hợp để bắt đầu một cuộc trò chuyện với bạn bè.

Từ góc nhìn của những vị khách Colombia, trà Việt không thay thế văn hóa cà phê hàng ngày của họ, nhưng mang lại một cách cảm nhận mới về đồ uống và sự kết nối. Nếu cà phê thường gắn với năng lượng và nhịp sống nhanh, thì trà Việt lại đem đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn (bên trái) rót trà, giới thiệu với khách tham quan gian hàng của mình. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Không chỉ giới thiệu một thức uống truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn còn muốn gửi gắm thông điệp về “nếp sống thong dong”- một cách sống có chủ đích, biết dành cho mình khoảng lặng giữa nhịp sống bận rộn. Theo ông, “nếp sống thong dong” không phải là sự cẩu thả, mà là khả năng giữ được sự tĩnh lặng cần thiết để tập trung, lắng nghe và tìm lại chính mình.

Sự xuất hiện của trà Việt tại lễ hội lần này không chỉ là hoạt động giới thiệu một sản phẩm văn hóa truyền thống, mà còn là một cách góp phần vào đời sống đa văn hóa tại Canada. Từ một chén trà, câu chuyện về Việt Nam được kể lại một cách tự nhiên, tạo nên những nhịp cầu kết nối giữa các cộng đồng có nguồn gốc, thói quen và khẩu vị khác nhau.

Giữa lễ hội Mỹ Latinh rực rỡ sắc màu, hương trà Việt đã góp thêm một dấu ấn riêng: nhẹ nhàng, sâu lắng và gần gũi. Đó cũng là cách cộng đồng người Việt tại Canada giới thiệu bản sắc của mình, không ồn ào, nhưng bền bỉ, thông qua những giá trị văn hóa đời thường và khả năng tạo nên sự chia sẻ, thấu hiểu trong một xã hội đa dạng./.

Trà sen đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với Sri Lanka Đại sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ vui mừng khi văn hóa trà Việt Nam được giới thiệu tới các doanh nhân nữ Sri Lanka, qua đó góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với Sri Lanka.