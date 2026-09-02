Đầu lân giấy bồi Huế: Giữ nghề truyền thống, bắt nhịp thời đại

Đầu lân giấy bồi Huế rộn ràng vào mùa Trung Thu, khi những người thợ vừa gìn giữ nghề truyền thống, vừa sáng tạo mẫu mã để bắt nhịp thị hiếu ngày càng đa dạng

Khi Tết Trung Thu đến gần, các cơ sở làm đầu lân giấy bồi tại thành phố Huế bước vào mùa sản xuất cao điểm. Từ những lớp giấy bồi, qua bàn tay khéo léo của người thợ, những chiếc đầu lân nhiều màu sắc được tạo hình, sơn vẽ và hoàn thiện, phục vụ nhu cầu vui chơi, biểu diễn trong dịp Trung Thu.

Nghề làm đầu lân tại Huế được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong quá trình phát triển, các nghệ nhân không chỉ duy trì kỹ thuật truyền thống mà còn đổi mới kiểu dáng, họa tiết và màu sắc để đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng. Qua đó, những sản phẩm thủ công dân gian tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa của vùng đất cố đô./.