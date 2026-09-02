Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên tại Nghệ An

Sáng 2/9, tại Đảng ủy xã Kim Liên, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70, 65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện các cơ quan, đơn vị.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các thế hệ đảng viên.

Theo Phó Thủ tướng, từ những ngày đất nước còn chìm trong chiến tranh, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của thời cuộc, các đảng viên lão thành đã dâng hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, những tấm Huy hiệu Đảng là minh chứng sinh động cho lý tưởng cách mạng cao đẹp của người đảng viên cộng sản.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác, dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào, các đảng viên lão thành vẫn luôn giữ vững lập trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về đạo đức, lối sống, gắn bó mật thiết với nhân dân và tổ chức Đảng nơi cư trú.

Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng đất có truyền thống cách mạng kiên cường. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng 60, 70, 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Đảng bộ xã Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Kim Liên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Phó Thủ tướng mong muốn các đảng viên lão thành giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến quý báu cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tại địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho biết, dịp 2/9 toàn tỉnh Nghệ An có 3.808 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30-80 năm tuổi Đảng; trong đó có 5 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 107 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng...

Tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững./.​

Dấu son cống hiến qua những Huy hiệu Đảng Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).