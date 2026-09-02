Truyền thông Lào đánh giá cao thành công kỳ họp Quốc hội khóa XVI của Việt Nam

Thành công của Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Việt Nam, là bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Lào.

Đó là khẳng định của bài xã luận đăng trên tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, số ra mới đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, bài viết cho biết Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Việt Nam diễn ra từ ngày 3-24/8 tại thủ đô Hà Nội, đã tập trung tháo gỡ các khó khăn mang tính thể chế và xây dựng khung pháp lý cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Bài viết khẳng định Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI của Việt Nam có ý nghĩa chiến lược quan trọng, thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động lập pháp và giám sát tối cao; khẳng định vai trò chủ động đồng hành của Quốc hội với Chính phủ, đặt nền móng thể chế vững chắc cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Cụ thể, kỳ họp thể hiện sự chủ động, linh hoạt: Theo tinh thần “làm hết việc, không hết giờ” (17 ngày làm việc liên tục bao gồm cả cuối tuần) đã giúp xử lý khối lượng công việc rất lớn (33 nội dung quan trọng), giải quyết kịp thời các điểm nghẽn thể chế cấp bách thay vì chờ đợi cho đến kỳ họp thường kỳ.

Theo bài viết, việc sửa đổi các luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Dầu khí và giao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền địa phương giúp giải phóng các nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ quy định cho doanh nghiệp thể hiện sự bứt phá về thể chế và phân cấp mạnh mẽ.

Kỳ họp cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn khi ra nghị quyết thành lập hai thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh và Bắc Ninh, và phê duyệt các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn như đường Vành đai 5 và đường sắt Lào Cai-Hải Phòng, tạo động lực cho các vùng kinh tế và thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

Bên cạnh đó, Quốc hội kịp thời ban hành các cơ chế đặc thù cho Phú Quốc giúp chủ động chuẩn bị hạ tầng cho Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027, thể hiện sự sẵn sàng cho các sự kiện quốc tế.

Bài viết cũng nhận định Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Việt Nam cũng có không ít thách thức và yêu cầu đặt ra trong việc tổ chức thực hiện kết quả của kỳ họp. Cụ thể, áp lực đối với khâu tổ chức thực hiện: Việc thông qua nhiều luật và nghị quyết cùng một lúc đòi hỏi Chính phủ và các bộ, ngành phải nhanh chóng ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn để chính sách sớm đi vào cuộc sống, tránh tình trạng “luật chờ nghị định.”

Kỳ họp cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro trong quá trình phân cấp quản lý: Khi giao thêm nhiều thẩm quyền cho địa phương và mở rộng cơ chế “hậu kiểm, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát phải được tăng cường nhằm phòng ngừa sai phạm hoặc lãng phí nguồn lực.

Bài viết kết luận, đối với Lào, từ thành công thực tiễn của Quốc hội Việt Nam khóa XVI tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Lào có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng để ứng dụng vào quá trình hiện đại hóa cơ quan lập pháp của mình, thúc đẩy phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế-xã hội.

Chẳng hạn, sự linh hoạt trong hoạt động lập pháp: Có thể tổ chức các kỳ họp không thường lệ, kỳ họp chuyên đề một cách linh hoạt để kịp thời quyết định các vấn đề cấp bách liên quan đến kinh tế, tài chính và hạ tầng; áp dụng phương thức "làm việc liên tục, làm thêm giờ" và thảo luận tập trung để giải quyết khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm về chất lượng.

Thúc đẩy bứt phá về thể chế và cải thiện môi trường đầu tư: sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp lý liên quan nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, hoàn thiện đồng bộ các quy định liên quan đến đầu tư, từng bước chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và dịch vụ; xây dựng cơ chế đặc thù, chính sách ưu đãi cho các dự án, khu kinh tế trọng điểm, khu kinh tế đặc biệt hoặc các hoạt động đối ngoại quan trọng.

Luật hóa các quy định liên quan đến công tác quản lý đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản phù hợp với tình hình mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn lực đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông kết nối: Việc nâng cấp các đơn vị hành chính, thực hiện việc chuyển đổi và thành lập các thành phố trực thuộc Trung ương giúp tạo động lực tăng trưởng mới, định hướng không gian phát triển đô thị gắn liền với tiềm năng của vùng, như du lịch, công nghiệp và logistics; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối, ưu tiên nguồn lực và tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các tuyến đường sắt, đường bộ kết nối vận tải quốc tế, đặc biệt là các hành lang kinh tế kết nối Lào với Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và các nước khác trong khu vực.

Bên cạnh đó là phân cấp quản lý đi đôi với giám sát: Tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban chính quyền các tỉnh/thủ đô Viêng Chăn để tạo sự chủ động trong quản lý kinh tế-xã hội; hoàn thiện cơ chế giám sát tối cao của Quốc hội và công tác tư pháp để bảo đảm tính minh bạch, chống lãng phí và thất thoát ngân sách./.

Truyền thông Lào đưa đậm nét về tình cảm sâu sắc của đồng chí Xaysomphone Phomvihane dành cho Việt Nam Tờ Pasaxon đăng bài viết khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

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