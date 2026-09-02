Đức: Nổ tại nhà ga gây thương vong

Ngày 2/9, truyền thông Đức đưa tin một vụ nổ đã xảy ra tại nhà ga chính ở thành phố Augsburg, miền Nam nước này, khiến ít nhất 2 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h theo giờ địa phương (tức 10h sáng theo giờ Việt Nam) cùng ngày. Lực lượng cảnh sát cho biết một vật thể lạ đã phát nổ tại lối đi trong một tòa nhà.

Hiện nhà ga trên đã bị phong tỏa và một "vật thể khả nghi" khác được phát hiện gần hiện trường. Các dịch vụ giao thông công cộng và tàu gần nhà ga đã phải tạm dừng hoạt động một phần. Hiện nhà chức trách đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Augsburg là thành phố có 308.000 dân thuộc bang Bavaria (Bayern), cách thành phố Munich (München) khoảng 78 km về phía Tây Bắc./.

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