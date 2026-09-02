Thế giới

Châu Âu

Đức: Nổ tại nhà ga gây thương vong

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h theo giờ địa phương tức 10h sáng theo giờ Việt Nam cùng ngày; lực lượng cảnh sát cho biết một vật thể lạ đã phát nổ tại lối đi trong một tòa nhà.

Nguyễn Hằng

Ngày 2/9, truyền thông Đức đưa tin một vụ nổ đã xảy ra tại nhà ga chính ở thành phố Augsburg, miền Nam nước này, khiến ít nhất 2 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h theo giờ địa phương (tức 10h sáng theo giờ Việt Nam) cùng ngày. Lực lượng cảnh sát cho biết một vật thể lạ đã phát nổ tại lối đi trong một tòa nhà.

Hiện nhà ga trên đã bị phong tỏa và một "vật thể khả nghi" khác được phát hiện gần hiện trường. Các dịch vụ giao thông công cộng và tàu gần nhà ga đã phải tạm dừng hoạt động một phần. Hiện nhà chức trách đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Augsburg là thành phố có 308.000 dân thuộc bang Bavaria (Bayern), cách thành phố Munich (München) khoảng 78 km về phía Tây Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Augsburg #nổ #nhà ga #đức #bệnh nhân #giao thông #điều tra Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Theo truyền thông Ukraine, thủ phạm đã kích nổ một quả lựu đạn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận. (Nguồn: Cảnh sát quốc gia Ukraine)

Nổ gây thương vong tại nhà ga tàu hỏa ở Ukraine

Một nam thanh niên, 23 tuổi, sinh sống ở thành phố Kharkov, Đông Bắc Ukraine, đã kích hoạt thiết bị nổ tại nhà ga tàu hỏa ở thành phố Ovruch khiến 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Tin cùng chuyên mục

Vua Harald V lúc sinh thời. (Ảnh: Hoàng gia Na Uy)

Nhà Vua Na Uy Harald V đã qua đời, thọ 89 tuổi

Nhà Vua Harald V là quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu; ông lên ngôi năm 1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36; ông là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.