Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục cải tổ nội các

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 1/9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung quyết định thay thế Chánh Văn phòng Chính sách Tổng thống Kim Yong Beom.

Ông Kim nộp đơn xin từ chức một ngày sau cuộc cải tổ Nội các ngày 30/8, trong đó 6 bộ trưởng, bao gồm cả Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế, được thay thế. Tổng thống Lee đã chấp thuận đơn từ chức của ông Kim.

Trả lời báo chí, ông Kim cho biết trong bối cảnh dư luận xấu đi do những tranh luận về chính sách bất động sản và thị trường chứng khoán sụt giảm, đồng thời sau cuộc cải tổ Nội các xuất hiện những ý kiến quy trách nhiệm liên quan đến vấn đề ETF đòn bẩy, ông đã chủ động xin từ chức nhằm tạo luồng sinh khí mới cho chính phủ.

Sau khi Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung được thành lập, trong số 3 chánh văn phòng của Phủ Tổng thống gồm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, Chánh Văn phòng Chính sách và Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Chánh Văn phòng Chính sách là người đầu tiên bị thay thế.

Do đó, xuất hiện phân tích cho rằng quy mô các đợt điều chỉnh nhân sự sẽ được mở rộng. Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống cho biết không khí sẽ chuyển sang một cuộc cải tổ toàn diện, bao gồm việc tái cơ cấu Phủ Tổng thống.

Trước đó, ngày 30/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố việc thay thế 6 bộ trưởng. Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon Sik cho rằng việc lựa chọn các nhân sự bộ trưởng mới nhằm tăng cường tính năng động và chuyên môn trong điều hành, qua đó tạo ra những thay đổi thiết thực đối với đời sống người dân và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Đây là đợt cải tổ nội các quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6/2025.

Động thái diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với chính quyền gần đây giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông Lee lên nắm quyền, trong khi chính phủ phải đối mặt với sức ép gia tăng liên quan đến giá nhà đất và biến động trên thị trường chứng khoán./.

Thủ tướng Lawrence Wong công bố cải tổ nội các Singapore Các đợt thăng chức gần đây của những người trẻ tuổi trong Nội các Singapore cho thấy sự nổi lên của một đội ngũ lãnh đạo thế hệ thứ 5, ngay cả khi đội ngũ thế hệ thứ 4 đang củng cố vị trí của mình.

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